蔡若蓮：新學年以半日面授為基準　每月收集師生疫苗接種數據

教育局局長蔡若蓮今日（28日）在電視節目上表示，中小學即將開學，局方已於開學前兩至三周已通知各學校，新學年會以維持半日面授課堂作為基準，並視乎疫情，決定全日面授及其他課外活動的安排，但強調不應輕易放棄面授課堂。



蔡若蓮。（資料圖片）

暫未有計劃強制初中、高小學生赴內地考察

蔡若蓮指出，面授課堂「返下停下」，無論對學校還是師生都是很大的挑戰，而現時政府的抗疫政策希望做到更精準，會盡量維持半日面授課堂，而現時同學每日上課前會有快測要求，可減低傳播風險。她又指新學年起，教育局會每月統計學校的接種數據，作為制訂政策的科學根據，但不會公開資料，以免令學校有所壓力。

蔡若蓮又提到，國民教育的目標是培養學生對國家的認知，再產生自然的感情，從而有「強國之志，報國之行」，而對於中國共產黨，國家主席習近平已清晰表明社會主義是中華人民共和國的基本特色制度，中國共產黨領導是制度的基本特色，因此同學對國家制度也要有最基本的尊重。她指，從來沒有說學生不能批評國家，希望國家做得更好是很自然的，但希望在提出意見時，也可以將國家的事當成自己的事，一起為國家奉獻。

被問到高中公社科的內地考察要求，會否擴展到初中和小學，蔡若蓮指類似的計劃一向都有，只不過不是強制性，亦認為國民教育不宜「量化」。至於新的教師專業操守守則，蔡若蓮表示今年年底將會推出，強過教師這個行業十分特別，社會對他們有很高期望，言行也不分在課堂內還是課堂外，對學生身心發展都有很重要的影響。