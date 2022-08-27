陳南昌校政風波︱一群老師與家長向蔡若蓮發公開信　促調查校董會

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續，該校一群現職及前任教職員聯同家長等向教育局局長蔡若蓮發出公開信，指過去三年學校上下一心，學生表現提升，但今年轉換校監和校董會成員後，校政風氣驟變，師生家長忐忑不安，遂促請蔡若蓮嚴肅調查及監督該校法團校董會，必須以學生福祉為本，公正、守規地履行應盡職責，以關愛校園為學生提供優質教育。



香港青少年培育會陳南昌紀念學校的學校教師及家長等人士向教育局局長蔡若蓮發出公開信，促請嚴肅調查並監督法團校董會。（香港青少年培育會陳南昌紀念學校網頁）

公開信稱成果得來不易 形容過去三年上下一心使學生提升

公開信中提到，香港青少年培育會陳南昌紀念學校為一所群育學校，需要加倍用心的優質教育服務，鼓勵學生積極學習回饋社會，過程艱鉅，成果得來不易。過去三年多，學校上下一心，教職員、社工、行政團隊恪守專業精神，致力培育學生正向思維，使學生表現提升，學校進步，家長放心，亦獲得業界認同及社會肯定。

香港青少年培育會陳南昌紀念學校的現職及前任教職員聯同家長等向教育局局長蔡若蓮發出公開信。

公開信包括12人具名聯署：轉換校董會成員後校政風氣驟變

不過，今年轉換校監和校董會成員後，校政風氣驟變，令師生家長忐忑不安。故發出公開信促請教育局盡快介入嚴正調查，保護學生的優質教育和關愛校園；又促請教育局局長蔡若蓮嚴肅調查並監督「香港青少年培育會陳南昌紀念學校」的法團校董會，必須以學生福祉為本，公正、守規地履行應盡職責，以關愛校園為學生提供優質教育。

公開信由「一群愛護學校的持份者及12位具名人士」署名，當中12人分別為現職及前任教職員、前家教會成員、畢業生家長及家長。

校董會日前聲明指被炒校長黃麗婷處理校行政事宜令人失望

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續多日，法團校董會日前委任退休校長胡忠興督導「校政專責工作小組」，亦擬委任該校文憑教師黃錫培為署任校長，隨即引起教職員的教育工作者工會質疑後者資歷，再質疑無理解僱前校長黃麗婷，雙方拉鋸至今。

法團校董會8月24日發聲明反駁，強調黃錫培已服務學校20多年，具親和力，能團結團隊，並持有本港大學教育榮譽學位資格亦已經由法團校董會通過任命。」聲明再指黃麗婷處理校行政事宜不理想和令人失望，令法團校董會與學校教師團隊之間的關係嚴重撕裂。

▼8月22日 香港青少年培育會陳南昌紀念學校前校長黃麗婷到勞工處申訴▼

