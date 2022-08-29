詐騙營｜學者指現行法例分散　促訂立「人口販運罪」

近日爆出港人被「賣豬仔」至東南亞國家後遭禁錮、強迫做非法工作的新聞，香港大學法律學院首席講師何珮芝今早（29日）在港台節目上指出，現時本港有關打擊人口販運的法律比較分散，政府應考慮制定針對人口販運的法律。



指以欺詐檢控 未能反映罪行嚴重性

何珮芝指出，現時即使是一些涉及港人的案件，如果主要犯罪行為發生在外地，本地執法部門的局限性很大，只能就一些在本地發生的事情作調查，只有很少情況可以跟進一些在外國發生罪行。

何認為，目前本港仍未有一項針對人口販賣的法律，相關的法例比較散亂，如非法禁錮、人身傷害、欺詐等，現時也只能以串謀欺詐罪控告涉販賣人口到外地的中介，未可以反映到罪行的嚴重性。她指，特區政府可以與內地政府合作救人，但救人後要檢控、阻嚇犯罪分子，現時法例未必達到這個效果。

「希望枝子」停止人口販運項目經理黃筱媛在同一節目指出，組織現時收到一些個案，基於受害人安全不便透露太多，但被騙的方式各種各樣都有，有些是被已認識一段時間的朋友欺騙，有些則是透過網上招聘廣告「落搭」，仍有部份受害人至今未離開到園區，過程中有聽聞有暴力、侵害人權的事件發生，有受害人進入園區後就被沒收身份證明文件，禁錮在有守衞持槍把守的地方、強迫簽下一些苛刻的工作合約。

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