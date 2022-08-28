詐騙營｜再多1名港人安全返港　累計12人向專責小組求助後脫險

保安局今日（28日）公布，再多一名涉及東南亞國家求職騙案的港人，早前向入境事務處「協助在外香港居民小組」後，今日經泰國安全回港。當局指，自保安局專責小組成立以來，合共有12人已在協調下安全回港。



8月28日，再多一名求助港人抵達香港國際機場。（政府新聞處圖片）

保安局公布，再多一名港人早前向入境處的「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、保安局專責小組，及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，今日由泰國安全抵港。

根據當局相片顯示，求助人為佩戴眼鏡的青年，身穿黑衣及綠色短褲，行動並無大礙。入境處人員則穿着防護裝備，協助有關港人前往專用入境櫃枱辦理手續。翻查8月22日至今的相關圖片，幾乎所有求助人為年輕男性，僅得8月22日首名回港的求助人為較年長的中年漢，並坐在輪椅上回港。

即保安局專責小組成立以來，自8月22日首名求助人回港後，共計有12人已在當局的協調下回港。

▼8月22日至今 多名涉及東南亞求職騙案的港人▼



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當局共接獲41人求助 18人仍未安全

保安局昨日曾表示，再接獲2宗求助個案，累計41人，當中23人已脫險，另外有18人仍然被困，分別有6人和12人身處緬甸和柬埔寨。

保安局呼籲有關港人或其家人應盡快聯絡入境處，可使用專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」，以網絡數據致電1868熱線，或遞交網上求助表格。

市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。

▼柬埔寨騙案詐騙營內情況▼

