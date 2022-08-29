鄭海泉離世｜曾任兩局議員　盼勿把港人當棋子　田北辰讚堅持公義

滙豐前亞太區主席鄭海泉昨晚（8月28日），終年74歲，據了解他患有鼻咽癌。鄭海泉有「鄭大班」之稱，是滙豐行行首位華人大班，在香港回歸前一度活躍於政界，曾加入行政、立法兩局，亦做過港事顧問。回歸後，外界更一度盛傳鄭海泉有機會接替時任財政司司長曾蔭權的職位。

鄭海泉曾任多項公職，曾加入九廣鐵路管理局，與時任九鐵主席、現任立法會議員田北辰共事。田北辰向《香港01》憶故友，稱讚鄭海泉是一名對社會公義相當有堅持的人，在當時商界中實屬難得，自身亦受到對方的影響，立志服務市民。

特首李家超對鄭海泉逝世表示哀悼，向他家人致以深切慰問，讚揚鄭海泉是傑出銀行家。



談回歸：經濟上千萬不要把香港人當作棋子

鄭海泉於1978年加入滙豐後，曾出任首席經濟研究員、財務主管及總經理等要職。其後他涉足政界，曾加入自由黨前身啟聯資源中心，1991年至1995年獲時任港督衞奕信委任為立法局議員；回歸前1994至1997年被北京政府委任為港事顧問；1995至1997年獲時任港督彭定康委任為行政局（今行政會議）議員。

鄭海泉在回歸前後協助香港平穩過渡，曾指：「即使中英不能在政制方面達成協議，在經濟合作方面，千萬不要把香港人當作棋子。」其於回歸後專注商界發展，較少涉足政治。1999年，由於時任政務司司長陳方安生與時任特首董建華不和，據報準備退休，時任財政司司長曾蔭權將會升任政務司。多間媒體曾報道，擁有金融市場實戰經驗、專業財金知識的鄭海泉，是接任財爺熱門人選之一，但最終沒有成事。當時鄭海泉回應時曾謙稱，自己無資格加入政府。

鄭海泉在2005年獲特區政府頒授金紫荊星章，2009年10月出任中文大學校董會主席，積極參與公益事務，在文化體育、保護文物以及社會服務等多個領域都有涉足。

田北辰曾任九鐵主席，與鄭海泉共事。（資料圖片）

田北辰：當年九鐵內他和我「最啱傾」

鄭海泉自1997年任九鐵管理局成員，至2004年離任。田北辰表示，與鄭海泉認識多年，十分敬重對方：「他是商界出身，但對於社會公義、財富如何分配、如何幫助弱勢人士、平衡社會利益，有他的一套堅持，絕對不是一個有錢賺到盡的人。」

田北辰形容，鄭海泉的品格對其影響很大，立定決心服務市民。他又指鄭海泉為人相當謹慎：「開會時，他每每想得很清楚、整理好才會發言，不會亂說話。」

談到九鐵共事期間的相處，田北辰指，鄭海泉是管理局內和他「最啱傾」的人，當時九鐵面對財政問題，在票價收費上左右為難，一方面有人要求九鐵多賺點錢，另一方面又有人不希望票價太貴影響民生，當時管理局成員較多從商業角度考慮，傾向加票價，但鄭海泉是少數希望平衡公司收入與市民大眾利益的一員。

鄭海泉曾任多項公職，包括中大校董會主席。（資料圖片）

中大校長：熱心服務母校 協助創建中大醫院

鄭海泉於2009年至2015年間，擔任中大校董會主席。中大校長段崇智表示，鄭海泉對中大的貢獻殊深，橫跨數十年，指對方作為中大資深校友及校董會前主席，多年來身體力行，熱心服務母校。

他又指，鄭海泉在中大醫院的創建上扮演關鍵角色，帶領專責工作小組向政府提出申述，倡儀建立一所私營教學醫院，為香港市民提供更多優質的醫療服務，他代表中大全體師生校友向鄭海泉的家人致以最深切的哀悼，並向他為中大作出的貢獻致敬。