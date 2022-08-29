李家超晤新加坡副總理王瑞杰　承諾維持緊密伙伴關係　商合作機遇

新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰昨日（28日）起一連四日訪港，特首李家超今日（29日）與王瑞杰會面，重申本港與新加坡維持緊密伙伴關係的承諾。李家超在社交媒體稱，兩人討論雙方合作為香港及新加坡，以至整個亞洲地區帶來的機遇。



李家超亦感謝王瑞杰在香港特區成立25周年之際，向他發出祝賀信。王瑞杰當時表示，他毫不懷疑在李家超作為特首的領導、中央政府持續的強力支持下，香港在「一國兩制」的指導框架下，繼續享有安寧、穩定和繁榮。

特首辦其後發稿補充，李家超歡迎王瑞杰繼2019年5月後再次訪港，並感謝他出席於8月31日舉行的第七屆「一帶一路高峰論壇」。他說，香港與新加坡長期保持密切關係，雙邊貿易近年持續增長，新加坡更是香港第四大貿易夥伴。在疫情下，2021年兩地的雙邊貿易仍然較2020年上升了接近30%，總額超過4,830億港元。

特首辦主任葉文娟、商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞和新加坡駐香港總領事王首毅亦有出席是次會面。

除李家超外，王瑞杰亦會與政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東會面，並將在周三出席第七屆一帶一路高峰論壇的政策對話環節。