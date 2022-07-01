7月1日回歸25周年︱新加坡副總理王瑞杰向李家超致賀信

新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰向新任香港特首李家超發賀信，對香港回歸中國以及香港特別行政區成立25周年，表達最熱烈的祝賀。



王瑞杰說，他毫不懷疑在李家超作為特首的領導下，以及在中央政府持續的強力支持下，香港在「一國兩制」的指導框架下，繼續享有安寧、穩定和繁榮。

王瑞杰也表明新加坡期待在李家超的領導下，為兩國人民的互惠互利，繼續發展與香港的夥伴關係。

賀信全文如下：

親愛的李特首：



李顯龍總理祝賀香港回歸中國25周年



我代表新加坡政府，在香港回歸中國以及香港特別行政區成立25周年的坐標性時刻上，向您表達我對最熱烈的祝賀。



香港長期以來示範了創業和創新精神，香港也為它在面對困難時展示出不屈不撓毅力而聞名。我們過去25年來看見了，香港一次又一次地克服了面前的挑戰，並且變得更強並具有韌性。我毫不懷疑在您作為特首的領導下，以及在中央政府持續的強力支持下，香港會在「一國兩制」的指導框架下，繼續享有安寧、穩定和繁榮。



在高層交流、強勁的經濟聯繫以及民間密切聯繫的基礎上，新加坡和香港有着良好的關係和多面向的合作。新加坡期待在您的領導下，為了實現我們人民的相互利益，在包括在粵港澳大灣區和一帶一路倡議等方面，繼續發展與香港的夥伴關係。



我祝您成功帶領香港更上一層樓，並期待早日和您會面。

