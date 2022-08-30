前區議員何啟明撤回「政治打壓」言論兼道歉　TVB：捍衛本台名譽

無綫電視（TVB，電視廣播）於2020年1月向通訊事務管理局提出免除播放港台節目的要求，遭民協前深水埗區議員何啟明質疑是「政治打壓」，無綫電視隨即入稟高等法院，指何啟明發表誹謗言論，有損公司中立和專業形象。

官司擾攘逾兩年，何啟明上星期四（25日）公開道歉，無綫電視今日（30日）回應，表明電視台是秉承專業中立的原則為觀眾提供服務，重申未來會繼續捍衛己方名譽。



民協前深水埗區議員何啟明。（資料圖片）

TVB提出免除播放港台節目 通訊局同意

根據免費電視牌照的相關牌照條件，無綫及香港電視娛樂有限公司（ViuTV）須按照通訊局發出的指示，每周在其綜合中文頻道分別播放3.5小時及2.5小時港台節目。惟無綫電視於2020年1月向通訊事務管理局提出免除播放港台節目的要求，同年3月通訊局撤銷要求本地免費電視必須播放港台節目的指示。通訊局當時表示，決定對公眾無影響，而港台亦對免除有關要求不持異議。

通訊局當時指，港台的電視頻道覆蓋率已媲美其他以大氣電波提供免費電視的商營電視台，再加上港台的網站及流動應用程式已可接收部份港台電視頻道，認為撤銷要求可讓免費電視持牌機構更有效地運用騰出的頻譜和廣播時間，亦可讓商營廣播機構增加廣告或贊助收入，至於港台觀眾亦可透過港台本身的電視頻道繼續收看該台的節目。

無綫電視。（資料圖片）

無綫電視回應何啟明的道歉聲明

消息一出，民協前深水埗區議員何啟明即斥無綫電視暫停播放港台節目的決定是政治打壓，無綫電視於去年（2021年）9月入稟法院，指何啟明的言論有損公司中立和專業形象，令公司聲譽受損，要求法庭頒令禁止何啟明繼續發表抹黑言論。

兩年過後，何啟明上星期五（25日）在Facebook專頁發聲明，正式撤回誹謗性言論並向無綫電視道歉，承認他以前曾表示及/或暗示無綫電視偏頗、與香港政府合謀限制言論自由，或受中國政府影響，而有關的言論均為不公平、沒有根據及缺乏真確性，並承諾不會再發表上述有關說法或任何類似的誹謗性言論。

無綫電視今日（30日）回應，表示電視台是基於純商業、營運及節目考慮，才決定停播港台節目，以騰出時段向觀眾提供更多元化的電視節目選擇，並重申定當捍衛己方名譽，繼續秉持專業中立原則為廣大觀眾提供服務。