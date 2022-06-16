無綫前職員連登帖文籲毀電視發射站　官斥自私就3煽動罪囚1年

無綫電視前職員在2019年8至11月期間，在連登討論區發帖文呼籲毀壞港鐵設施、「裝修」美心食品，及毀無綫發射站等，早前被裁定煽動罪成，案件今(16日)在觀法院判刑，其律師求情稱，未有證據顯示任何人因被告的言論而犯案。裁判官劉淑嫻指，被告鼓吹攻擊被視為「藍絲」的商業機構，行為愚昧自私，考慮被告過往無刑事紀錄，判他入獄1年。



被告張健華（26歲）被裁定3項煽惑他人刑事毀壞罪成，指他於2019年8月9日至11月19日，非法煽惑他人毀壞港鐵閉路電視、美心麵包店、商店、業務，及在趁台慶毀無綫電視的發射站等。

被告張健華稱與朋友共有討論區的帳戶，又指認為連登的人係講笑。(資料圖片)

求情稱低估了法律後果

辯方律師求情時指，報告指被告因缺乏守法意識，低估了法律後果，加上受社會氣氛影響，才會犯上本案，被告現已有悔意，並受到慘痛教訓，已沒再在網絡上發表言論。辯方呈上的求情信亦指，被告因這案而與家人重建關係，而被告在本案中曾發出言論，其回應量甚少，亦無證據顯示有人因被告的言論而作出破壞行為，希望法庭判刑時能作考慮。

帖文稱台慶直播火攻發射站

控方案情指，被告在涉案期間，曾在連登討論區發佈3個帖文，提及向港鐵閉路電視鏡頭噴漆、呼籲罷買及裝修美心，及趁無綫台慶直播時「火攻發射站」。

被捕後稱講笑不知會唆使他人

被告稱他曾與追星朋友共用該連登帳號，不肯定帖文是否他發放，又稱：「連登嘅人係講笑。」不知會否唆使他人作出有關行為。

裁判官裁決時卻指，若被告與該些共用帳戶的人士是志同道合的朋友，卻沒有對方的聯絡方法，又不知對方的職業等，認為說法不合理，認為帖文是由被告所發，而帖文的內容煽動他人作破壞行為，並非開玩笑，故裁定他罪成。

案件編號：KTCC 1334/2021