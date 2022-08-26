林大輝續任港台顧委會主席　反修例後接任、曾形容港台日久失修

香港電台顧問委員會主席林大輝獲續委兩年，至2024年8月底。三名新任委員則包括香港青聯會前主席、公民教育委員會主席蔡德昇，前觀塘區議員徐海山和青年發展委員會委員冼漢廸；連同9名獲續任的成員，新一屆顧問委員會任期兩年，由下月1日起生效。



商務及經濟發展局局長丘應樺表示，感謝林大輝和9名現任成員再次接受委任，強調他們向廣播處長提供了不少寶貴意見，協助港台履行《香港電台約章》訂明的公共目的和使命。他同時歡迎新成員加入，希望他們憑藉專業知識和豐富的社會經驗，幫助推展顧委會的工作。

林大輝前年接替陳建強出任港台顧委會主席，任內港台獲整頓，政府去年公布「港台管治及管理檢討報告」，指港台編輯管理制度存在缺失、問責意識薄弱，林大輝當時形容報告一針見血，又指港台的問題「日久失修」。對於港台一連串爭議事件，包括不與利君雅續約、以及刪除多個節目重溫等，林大輝曾公開表示，決定經深思熟慮，認為時任廣播處長李百全表現稱職。

由2022年9月1日起，顧問委員會成員名單如下：

林大輝（主席）

周雪鳳

趙應春

蔡德昇

蔡少綿

馮應謙

徐海山

羅乃萱

冼漢廸

蘇紹聰

狄志遠

黃靜虹

胡小玲