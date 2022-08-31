李家超：香港會繼續保持獨特　作為國際化城市與世界緊密聯繫

特首李家超今早（31日）在「一帶一路高峰論壇」致辭，指疫情使全球經濟增長放緩、通貨膨脹、供應鏈中斷，不過適逢香港迎來「由亂到治」的時期，論壇將有助吸引更多「生意人」與香港合作。在「一國兩制」的原則下，相信「一帶一路」有助香港掀開發展的新篇章。

李家超表示，全球經濟重心已經轉移到亞洲，東南亞和內地的市場的發展過去數十年發展迅速，經濟自由化為消費者和生產者帶來了高效率、低成本、及高購買力的環境，創造了就業機會，也造就市場擴張和強勁經濟發展。



李家超稱，香港與世界緊密聯繫，得到中央政府的大力支持，是香港的獨特優勢；中央政府將會繼續全力支持香港，與國際開展更廣泛的交往和密切合作。他說，香港作為國際化的城市、國際金融和貿易中心，以及中國與國際間的商業橋樑，香港將保留自身優勢，加強項目融資和專業服務支持，以及鞏固創科、建設及文化的發展。

他指全球保護主義抬頭，正正提醒香港區域合作的重要性，認為今年初生效的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）極具意義，有助推動各成員國成保持開放包容、以及受規範的貿易和投資夥伴關係。