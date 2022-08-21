柬埔寨西港與一帶一路　中國「截水」詐騙風起｜鄭昆侖

相信即使是騰訊（0700）上週公佈的季度業績有幾「慢」、港交所（0388）第2季業績如何受累於大市成交量萎縮、又或者是恒指新貴包括哪幾隻股份，恐怕沒有太多人很感興趣。毫無疑問，東南亞的詐騙集團事件(包括可怕的販賣人口活動)才是大家近日關心的事情。我們可以這樣說，整件事件與區內的大國經濟形勢、資金收緊、以至強美元等因素息息相關。

柬埔寨「西港」：如何從「一帶一路」港口變成人口販賣的「地獄」?

截至今天為止，詐騙集團事件所涉的東南亞國家包括柬埔寨、緬甸、泰國、寮國。其中，以緬甸東南部的「KK園區」以及柬埔寨的「西港」被確認為詐騙集團的基地。KK園區甚至被稱為東南亞最終站，被「賣到」這處的人幾乎是凶多吉少。

KK園區位於緬甸境內叛軍的勢力範圍，即使受害者向緬甸的軍警求助，恐怕亦難以獲得救助。

至於不算是最恐佈的柬埔寨西港(施亞努港)，今天已淪為詐騙基地，但幾年之前龍蛇混雜的情況仍未至那麼的恐怖。

中柬兩國政府已認定西港為「一帶一路」計劃的重鎮之一。﹙Getty﹚

作為中國「一帶一路」計劃的重鎮之一， 中柬兩國政府已認定西港為經濟特區。自2013年計劃實施起，大量中國人湧入西港。中資企業在處重點涉足賭場以及地產業。根據當地2019年7月的數字， 西港90%的企業由中資擁有。傳統製造業活動並非中資的主流投資項目。相對而言，疑似涉及「走資」、「洗黑錢」的賭場便是2019之前西港的經濟支柱之一。不用說，有賭場便自然涉及黑幫的介入。

2020年，中國當局展開「斷卡行動」， 旨在打擊跨境賭博以及犯罪活動，亦阻斷人民幣外流出境。同時，柬埔寨當局也基於安全以及公共秩序原因頒佈「禁賭令」，亦打擊線上賭博活動。在2021年初，中國當局亦以打擊詐騙犯罪為理由，實施了「大勸返行動」。不少身在柬埔寨的「灰道」中國籍人仕乖乖地將人和錢一起「回歸祖國」。

毫無疑問，中國大規模阻止資金外流，嚴重地影響到離岸（包括澳門、柬埔寨）的博彩業。2021年澳門商人洗米華被捕、再加上2021年中國恒大（3333）事件引致中國大陸的房地產行業的流動性緊絀，亦應該進一步打擊澳門以及柬埔寨的博彩業。

儘管在柬埔寨西港自從2020年起出現大量中國人離開潮, 但是仍然留守當地的「有勢力人仕」迅速「轉營」, 集中跨境詐騙活動。不只是柬埔寨西港, 上述的緬甸境內KK園區也是一個詐騙中心基地。

誘使「客戶」進行虛擬貨幣投資(包括Bitcoin、NFT)等項目應該是詐騙集團近年的重點生意。﹙資料圖片﹚

Bitcoin以及NFT「爆煲」(以及美元強勢）, 或加速了詐騙集團「分解韭菜」的步伐

我們可以說， 尤其是自從2021年起柬埔寨西港加快了跨境詐騙活動的「發展」。除此之外，不少中國大陸人的離開，亦令當地的詐騙以及人蛇集團鎖定同樣使用漢語的台灣人以及馬來西亞人。

相信在2021年以及2022年初，詐騙集團的「生意」仍是不俗的。詐騙的方式應該包括網上裸聊、假扮執法人員、網上賭博、情騙、虛擬貨幣投資， 取得美元現金才是這些人的目的。

不少「入世未深」的年青人以及因為貪取高額工資的人，亦「被加入」上述的詐騙集團。據報這些人需要達到一定水平的「詐騙生意額」, 否則遭暴力對待, 甚至是被「賣到」地獄中的地獄KK園區。有人稱KK園區的作風是更加暴力, 甚至是將受害者的器官賣掉。

近日KK園區的恐怖事件遭廣範報導, 其中一個原因應該是事件愈來愈可怕因此被困在「集中營」的受害者會盡力求救。另一方面, 詐騙生意亦開始「愈來愈難做」, 亦不排除更多的業績不達標者被「賣到」KK園區, 因此有更多人會拼命反抗、求救。

誘使「客戶」進行虛擬貨幣投資(包括Bitcoin、NFT)等項目應該是詐騙集團近年的重點生意。受騙者將資金（美元）投入不知明的的虛擬貨幣投資戶口, 隨即資金被「清零」。

在2021年下半年（甚至是今年第1季), 當時「唱好」虛擬貨幣投資的人大有人在, 包括Elon Musk、大量KOL。即使是本他的富二代(甚至是富三代), 也是很看好虛擬貨幣、NFT、Metaverse 。新世界發展（0017）的第三代靈魂人物, 在2021年亦對於Sandbox虛擬地皮、NFT等概念非常之主動。新世界發展旗下的商場有不少有關NFT的店舖甚至是「展覽場地」。

有錢人的眼光是否一定「醒目」, 似乎並不一定。Bitcoin的現價已跌至大約21,100美元的水平, 相對於2021年11月初的60,000-65,000美元水平。美元明顯地轉強以及美國利率水平向上, 除了令美元現金更具價值之外, 同時亦削弱了Bitcoin等虛擬貨幣、科技股份（包括Cathie Wood持有的「發夢股」)市場價值。

換句話說, 接收到疑似騙案訊息的「客戶」, 尤其是在近幾個月未必再容易相信「投資虛擬貨幣容易發達」的故事。又或者, 「客戶」的可供投資的現金規模（Investable Cash Size)亦因為環球經濟放緩、股票市值向下、利息成本回升, 而有所收縮。一旦美元愈來愈保值、美元存款利率不斷上升, 那麼大多數的投資以及投機項目便會大幅貶值。

當這些在詐騙中心工作的「員工」不能夠在業績上達標之際, 他們有可能面對「終極被割韭菜」的命運, 被送往生命的終結站「KK園區」......

換個角度, 今天柬埔寨的專業人仕(銀行、法律、企業高管)的平均月薪水平也只不過是650至1,200美元不等（不超過9,500港元）（ 來源: IPS), 那麼一些疑似詐騙賣豬仔的廣告所聲稱的基本月薪達到58,000港元（年薪70萬港元), 是否好得難以置信呢（Too good to be true)？

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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