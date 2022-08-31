韓正講話｜林建岳：為港發展指明方向　政黨：港府應爭取加入RCEP

由特區政府及貿發局主辦的第七屆「一帶一路」高峰論壇，今（31日）起一連兩日舉行，國務院副總理韓正發表講話，強調中央支持香港積極參與和助力「一帶一路」建設，支持香港保持普通法制度並提供專業服務，吸引更多學生、學者來港，拓展國際聯繫等。



全國政協常委、貿發局主席林建岳表示，韓正提出的「四個希望」不但明確了香港在「一帶一路」的優勢定位，更為下一步工作指明了方向，是香港由治及興的重要動力。民建聯、工聯會等政黨亦指，韓正講話令香港未來發展方向更為具體、清晰。



一帶一路高峰論壇，國務院副總理韓正、特首李家超等人致辭。（廖雁雄攝）

民建聯：極大激勵作用

林建岳表示，韓正演講彰顯香港作為「一帶一路」重要節點的角色，也充分顯示出香港「背靠祖國丶聯通世界」的獨特優勢。他指，中央寄望香港在「一帶一路」建設更加積極作為，韓正提出的「四個希望」明確了香港在「一帶一路」的優勢定位，為下一步工作指明了方向，是香港由治及興的重要動力。

林建岳說，習近平對香港參與「一帶一路」的支持，以及韓正對香港工作的肯定，振奮了各界投入「一帶一路」發展的信心。

民建聯表示，韓正講話有極大激勵作用，為香港未來發展指明了方向。民建聯指，香港具備「超級聯繫人」的巨大優勢，而隨著國家「十四五」規劃明確了香港「八大中心」的新定位，指香港在國家構建「雙循環」新發展格局和推動共建「一帶一路」高質量發展等方面，可進一步發揮任何一個內地城市都無法比擬的獨特功能。

自由黨：港府應積極爭取加入RCEP

工聯會感謝中央肯定香港在參與「一帶一路」的角色，指「一國兩制」是背靠祖國、面向世界是香港保持穩定繁榮的獨特優勢，未來要全面提升作為國際金融、航運、貿易中心等的優勢，韓正的致辭讓香港未來的發展方向更為具體、清晰。

自由黨表示，將繼續堅定支持特區政府依法施政，並認為特區政府應積極爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），更好地連接內地與其他經濟體，發揮樞紐作用，並利用香港的獨特地位和優勢，法律、航運、金融、諮詢等專業服務，配合國家十四五規劃，發揮香港所長，更積極主動融入國家發展大局。

林顥伊：推「一帶一路」教材加強學生認識

一帶一路總商會青委會主任、香港青年聯會常務副主席林顥伊表示，韓正講話肯定了香港的獨特地位和優勢，也明確指出香港在「一帶一路」平台上的發展方向。她提到，總商會早前宣布，即將於中小學分階段推出的「一帶一路」基礎知識教材套，正好配合韓正指明的方向，有助加強香港學生對「一帶一路」倡議的了解和認識，加強帶路國家的民心相通，促進文化相融。