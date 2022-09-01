初選案︱阿布泰林景楠：妻女已赴泰國定居　提港人避接觸港獨思想

民主派初選案47名被告之一、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠昨晚（8月31日）於社交平台表示，其妻子及女兒已經離港在泰國安頓下來。



稱將來可看到新政府政績

久未更新社交平台的林景楠，昨晚出帖「報平安」，稱太太及兩名女兒已經在泰國開展新生活，一切安好，「我的生活也是這樣，沒多大改變。」

他之後分享對國家主席習近平七一重要講話的看法，在「四個必須」中，他認同「一國兩制」是香港由回歸以來的核心價值，亦相信這並不只是50年不變，而是行穩致遠的。他又指，香港是中國不可分離的一個部份，「所以在此亦提醒大家，要小心並避免接觸到港獨思想，以免誤墮法網。」

他又指，完善選舉制度後，相關的愛國者亦已經加入政府為大家服務，相信在不久的將來，大家就可以見到到新一屆政府帶來的政績。林景楠最後稱，作為香港商界一員，接着的日子定當繼續為民所需，透過不同渠道，履行社會責任。

暫獲保釋 擬否認控罪

47名民主派人士因參與前年「35+初選」，去年2月底被警方以《港區國安法》正式起訴「串謀顛覆國家政權罪」，其中15人先後獲准保釋（兩人因被指違反保釋條件重新被還押），林景楠是獲准保釋者之一。47名被告的答辯意向早前獲准公開報道，29名被告早前在交付程序中已表明認罪，18名被告表示不認罪，林景楠是不認罪的被告之一。

初選案47人認罪意向一覽



29人表明認罪：

戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽

18人表明不認罪：

鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明、吳政亨、伍健偉