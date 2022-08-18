民主派35+初選案　裁判官解除交付程序報道限制　29人認罪

47人涉組織或參與民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，早前已完成交付高院程序。其中吳政亨、袁嘉蔚、何桂藍、劉穎匡早前就解除《裁判官條例》第87A報道限制提出申請，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉今（18日）在西九龍法院，據高院裁決解除交付程序的報道限制，並由首次提訊日當天生效。此外，案中29名被告將會認罪。



今日出庭應訊的被告包括吳政亨、袁嘉蔚、何桂藍、劉穎匡，另外吳敏兒、范國威等人到庭旁聽。

本案共涉47名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

在早前透露，將有29名被告認罪，分別為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽。

案件編號：WKCC813/2021