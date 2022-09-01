李家超回應微博遭洗版：會緩減堆填區異味　短期公布前海18新措施

特首李家超今日（9月1日）與廣東省、廣州和深圳市官員線上會面，商討強化粵港合作機制，雙方同意設立13個粵港合作專班，涵蓋防疫通關、北部都會區、南沙方案等範疇。

就近日有內地網民在其微博批評，本港打鼓嶺堆填區為蓮塘等鄰近地區帶來的異味問題，他承諾會作適當的緩減措施，又強調推進北部都會區，香港與內地利益一致，無任何排斥性。



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短期內將有18項新措施出台 便利前海金融開放創新

李家超表示，是日會議內容充實，首先在粵港合作機制上，雙方同意再強化、設立13個粵港合作專班，涵蓋防疫通關、北部都會區、南沙方案、創新及科技、金融、商貿、青年就業創業實習、推進法律及爭議解決、航運及物流等範疇，港方各專班由專責司局長牽頭，會盡快與內地展開對接。其中，北部都會區的專班會專門商討北部都會區的推進、溝通和協調事宜，加強兩地合作交流，促進協同效應。

此外有關穗港合作，重點是共同推進南沙發展，特區會全力支持南沙成為粵港澳大灣區內高水平的對外開放門戶，也同時為香港自身及行業開拓更大的發展空間；深港合作方面，雙方疏理現有的合作基礎後，提出重整架構成立19個專班，涵蓋科技創新、金融、商貿、青年就業創業、前海等多個港深重點合作領域，港方各專班會由司局長帶領，也會盡快開展對接和實質工作。

他又指，特區政府支持前海繼續發揮「先行先試」的功能，推出更多具體政策突破，會努力促進港深兩地基建、制度等硬件方面的聯通。在推進金融開放創新方面，特區政府與前海管理局，計劃在短期內聯合發布18項新措施，便利香港的創投和私募基金的跨境業務發展，以及鼓勵他們善用前海及大灣區發展所帶來的機遇。

近日有內地網民在李家超微博洗版，批評打鼓嶺堆填區的異味問題。（微博截圖）

回應內地網民洗版：會作緩減措施

在答問環節中，有記者就北部都會區發展，連繫到近日有內地網民湧入其微博帳戶「洗版」批評打鼓嶺堆填區的異味問題，有網民質疑將香港堆填區放在深圳大門口，「談什麼互相尊重」。李家超回應指，北部都會區需要整體規劃、全盤考慮，有關一些現有配置，居民或附近居如果有不滿意的地方，會盡量做一些緩減措施，將負面因素減到最低，希望在北部都會區發展優質的居住環境、優良的創科生態。

李家超。（鄭子峰攝）

李家超：北都會兩地利益一致 無任何排斥性

被問到香港與內地省市合作時，到底會以港方利益還是內地利益先行，會否令香港失去北部都會區發展的主導權，李家超表示，港方的負責官員都屬司局級，對接的粵方官員是相同層級，港深專班也是同樣的安排。而這些專班將經常開會聯繫，一星期可以有幾天，疫情下將經過電話、視像或慣用軟件聯絡，李家超形容這種安排行之有效，正如「逆隔離」的安排，「達到嘅成果係實際同充分嘅」，相信對接方式不會影響深化合作。

他表明，香港與內地的利益一致，整個「十四五」規劃都是為了整體利益好，任何商討都「以推展最大利益為依歸，無任何排斥性」，把雙方的問題都視為自身的問題一同解決。他指兩地的合作機制一向都為香港帶來極大利益，正如廣東省在第五波疫情派員援港、確保香港食品供應，就是利益一致的具體事例。