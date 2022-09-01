疫苗通行證將降至5歲　兩個月過渡期　李家超：共同鼓勵兒童打針

香港疫情反彈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（1日）證實港府預備下調疫苗通行證涵蓋年齡由現時最低12歲至5歲以上，幼童屆時要打兩針，下周或未來一兩星期有細節公布，料設兩個月過渡期，希望有足夠時間家長帶小朋友打針。



行政長官李家超下午會見傳媒時，未有直接回應疫苗通下調消息，但強調「我哋的確諗緊推動大家接種疫苗」，希望社會共同鼓勵兒童打針，當本港有較高接種率，就有更大空間，容許最大寬度，將生活正常化。



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李家超：高接種率下有更多空間將生活正常化

李家超今日出席記者會，被問到政府是否調低疫苗通適用年齡時，他指政府一直以推動接種疫苗作為目標，針對兒童接種方面，有數據清楚顯示，對防範變重症，以及整體預防上均有好處，因此希望市民共同鼓勵兒童接種疫苗，得到保護，從而在高接種率下，有更多空間可以容許最大寬度，將生活正常化。

疫苗通行證適用年齡下調 5歲以上幼童須打兩針

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君之後在疫情記者會稱，醫管局兒童入院個案升，最近亦有兒童嚴重個案，因而呼籲盡快打針。她又提到港府預備下調疫苗通行證涵蓋年齡由現時最低12歲至5歲以上，幼童屆時要打兩針，下周或未來一兩星期有細節公布，料設兩個月過渡期，希望有足夠時間家長帶小朋友打針。

現時，政府已經將兒童疫苗接種年齡下調至6個月，並建議6個月至11歲兒童接種三針科興，以及建議5至11歲兒童接種兩針復必泰。截至今日，3至11歲兒童首針接種率為八成，其中逾六成兒童接種科興，接近兩成兒童接種復必泰。惟打第二針的兒童僅逾六成半，第三針更僅逾一成。

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