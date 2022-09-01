通關｜李家超：粵深支持「逆向隔離」　河套區作試點　設專班商討

特首李家超原定一連兩天訪問廣東，但臨時改為視像形式，今日（1日）與廣東省、廣州市及深圳市領導舉行網上會議。李家超下午在記者會表示，雙方就粵港、穗港等合作交換意見，會議達到多項成果，雙方同意設立13個粵港合作專班，包括北部都會區、商貿、青年、航運等範疇。

他透露，粵深支持「逆向隔離」建議，並同意設立專班推進落實，目前河套區作試點，隔離後可閉環進入內地，強調每個環節都會符合兩地疫情管控要求。他稱希望盡快做，「我係一個好心急的人」。



抗疫終局？李：保護老幼及醫療 與國際最大接軌

【15:20】被問到抗疫政策「終局」，政府會否在老幼接種率達特定水平後，放寬社交限制，是否要待中共二十大後才有眉目。李家超重申，抗疫策略是以保護老幼高風險士為基礎，「防輕症變重，防重症死亡」，強調疫情並非冰冷數字，而是生命。在這個基礎之上，保障到醫療體系有能力應付、同時提供到恒常服務，就可以換取社會活動的最大空間，以及與國際最大接軌，形容自己的策略好清晰。

李家超。（鄭子峰攝）

北都會推展香港與內地最大利益

【15:15】至於香港與廣東省成立的13個專班，李家超指，港方負責官員都屬司局級，對接的粵方官員是相同層級，這些專班會經常開會聯繫，一星期可以有幾天，疫情下將經過電話、視像、或慣用軟件聯絡，李家超形容這種安排行之有效，正如「逆隔離」的安排，「達到嘅成果係實際同充分」，相信對接方式不會影響深化合作。

至於兩地對接專班涵蓋北都會等範疇，會否令香港失去發展主導權，未來會首要考慮香港利益、抑或大灣區利益？李家超強調，香港及內地的利益一致，整個「十四五」規劃都是為了整體利益好，任何商討都「以推展最大利益為依歸」。他指兩地的合作機制一向都為香港帶來極大利益，廣東在第五波疫情派員援港、確保香港食品供應，就是利益一致的具體事例。

「逆隔離」代表放棄免檢通關？ 李家超：港疫情升溫

【15:10】李家超指，「逆隔離」會視為已滿足內地檢疫「7+3」的要求，推出該措施有兩個原因：一是減少對內地酒店造成的負擔，善用本港設施；二是確保可提供一個可行、有系統的方法，讓港人北上，滿足港人需求。計劃以平衡兩地要，同時滿足入境者需求為本。

被問到提出「逆向隔離」是否代表放棄與內地全面免檢疫通關？李家超表示，目前本港疫情升溫，每天確診人數達至8,000至10,000人，為不造成對兩地社會的威脅，同時尋求可行方法，因此以「逆隔離」作取代方案。

李家超。（鄭子峰攝）

內地網民不滿堆填區 李：盡量做緩減措施

【14:50】有記者問到「逆向隔離」落實方面，會有多少名額、用什麼口岸、內地有沒有派員監察、檢測標準不同如何處理。李家超指，措施的目的是做完後要符合內地「7+3」的要求，因此在標準、落實細節、閉環方式等，都會是專班稍後會討論的事項，因此重點是需要符合內地的需求，這要等待雙方的共識。

被問到北部都會區發展，近日有內地網民向其反映對本地堆填區的不滿，李家超回應指，北部都會區需要整體規劃、全盤考慮，有關一些現有配置，居民或附近居如果有不滿意的地方，會盡量做一些緩減措施，將負面因素減到最低，希望在北部都會區發展優質的居住環境、優良的創科生態。

疫苗通行證涵蓋年齡下調？ 李：疫苗助兒童防重症

至於政府會否將「疫苗通行證」涵蓋年齡下調，並縮短第二、三針寬限期。李家超強調，已有數據證明疫苗接種對兒童防重症的好處，強調要推高疫苗接種率，令整體社會有充足的保護，換取最大空間、以最大程度放寬防疫限制。

河套區。（傳真社圖片）

「逆向隔離」河套區作試點

【14:45】李家超透露，「逆隔離營」初步而言首選河套區，完成隔離期後，就會閉環管理直接過關到內地，而隔離期間的檢測等各項標準都必須符合內地要求。李家超強調，「逆隔離」安排的目標是免除入境內地人士，須在內地進行「7+3」隔離，所以「逆隔離」的安排必須得到雙方同意。負責與內地接洽的陳國基將盡快開展工作，強調自己都是「相當心急嘅人」。

【14:40】政務司長陳國基表示，會要求保安局長、醫衞局長參與工作，商討細節，一有消息會盡快公布。

設立13個粵港合作專班 推進北都會、青年創業等

【14:38】李家超指，今日與廣東省多名領導，由廣東省委書記帶領，另包括省長、深圳市委書記等人；港方包括政務司司長、財政司司長、5位局長、1位常秘，雙方就深化粵港穗港深港合作、大灣區發展等交換意見。

他指會議內容充實，達到多項成果，其一是在粵港合作機制上，雙方同意再強化設立13個粵港合作專班，包括北部都會區、南沙方案、青年創業就業實習等，港方各專班由專責司局長牽頭，會盡快與內地展開對接。

政務司長陳國基（左）負責專班工作，推進「逆向隔離」。（鄭子峰攝）

設專班推進「逆向隔離」 港方由政務司長負責

此外，港方在會上提出「逆向隔離」建議，即赴內地人員先在港隔離，再閉環前往深圳，粵深方而都表示支持，專班會與有關政府共同商議細節，按程序報批實施，港方專班由政務司司長負責。

另外的內容包括進一步加強穗港合作、深港合作的19個專班、前海服務業、金融開放創新等。他透露，政府與前海管理局有共識，短期內會聯合發布18項新措施。