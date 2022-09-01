未打2針確診住院病人　核酸檢測CT值大於30　最快第7日出院

本港疫情持續升溫，今日（1日）新增10,586宗，再創近月新高。為加快公立醫院病床流轉，醫管局決定調整現時確診者的出院安排，接種不足兩針，但臨床情況穩定，而第7日或以後核酸檢測CT值大於30（即病毒量低）的患者就可出院。



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會上表示，由今日起調整安排，專家監察疫情最新發展數據，相信CT值大於30不具傳染性，適合解除隔離令。如患者身體仍感不適，可轉往普通病房繼續接受治療。



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現時所有入院確診者若未完成接種兩針，需要留院至第14日才能解除隔離令出院。惟根據醫管局向員工發出的內部指引顯示，隨着疫情變化，入院患者增加。為加快公立醫院病床流轉，醫管局決定調整現有安排，接種不足兩針，但臨床情況穩定，而第7日或以後核酸檢測CT值大於30（即病毒量低）的患者就可出院。

內部指引亦提醒員工，確診者隔離時間由第0日起計算，即患者出現病徵當日或收集第一個新冠病毒檢測陽性結果的日期。若檢測日期不可用，就以核酸檢測或快測陽性結果界定為第一日。員工亦需統計離院前一日的每日患者名單，更需與衛生防護中心溝通，解除患者疫苗通行證的紅碼。

醫管局向員工發出的內部指引顯示，為加快公立醫院病床流轉，醫管局決定調整現有安排，接種不足兩針，但臨床情況穩定，而核酸檢測CT值大於30（即病毒量低）的患者，可提前解除隔離令，並於第7日起出院。

出院新安排的消息，劉家獻在下午疫情記者會回應提問時才證實。劉指出，即使病人未打兩針，只要在確診第7日或之後檢測，CT值大於30，而臨床條件合適，即可解除隔離令。如部份患者身體仍感不適，可轉往普通病房繼續接受治療，強調是專家認為CT值大於30已沒有傳染風險。

他又指，新安排主希望減輕醫院的壓力，留院病人主要需要接受治療，輕症就毋須入院便可在家隔離，如能夠善用病床，可減低進一步調整醫院服務的需要。他強調，每日有非新冠病人在醫院接受治療，部份病人更是情況危急，不希望這些病人要繼續等待治療，因此新安排經過深思熟慮得出。