逆隔離︱廠商會料港變「濾水池」復蘇加快　中總倡訂灣區免檢安排

香港與廣東初步達成「逆隔離」共識，將探討落實細節。中華廠商聯合會會長史立德認為，「逆隔離」成事後，香港將成為「濾水池」，吸引更多海外人士來香港「漂洗」，再與「無縫」接軌內地的檢疫要求、入境內地，相信屆時航空、酒店、零售及餐飲等行業將加快復蘇。

廠商會建議，將來落實「逆隔離」時，應同時增加飛往內地的航班數量、研究高鐵復運，滿足完成「逆隔離」人士殷切的交通需求。廠商會希望兩地同時確立機制，將「逆隔離」安排與疫情掛勾，作為「中途方案」，一旦疫情緩和，「逆隔離」應准許居家進行。



航空酒店、零售餐飲將加快復蘇

史立德認為，「逆隔離」既可減輕內地在入境檢疫的人力物力壓力，也可方便港人到內地升學、工作和營商。他期望兩地盡早達成共識，交代具體細節，包括生效日期、配額及閉環安排。廠商會進一步指出，政府應進取一些，為「逆隔離」引入調整機制，如香港疫情進一步緩和，應爭取「7+3」共10天的「逆隔離」在家居進行，並作為「中途方案」，加快兩地恢復正常往來，同時為內地實現全面對外通關「先行先試」。

廠商會指，內地早前放寬入境檢疫要求至「7+3」，已導致香港往返內地機位緊張、票價飆升，呼籲政府在「逆隔離」落實前做好準備。史立德同時建議，政府要繼續爭取增加內地「健康驛站」名額、以及新設商務配額等。

香港中華總商會會長袁武。（梁鵬威攝）

中總促統一大灣區防疫措施

中華總商會形容，「逆隔離」為落實兩地恢復正常通關邁出重要一步，會長袁武建議，屆時可在河套區為完成「逆隔離」人士進行「一地兩檢疫」，並及早實施與兩地健康碼資料互通，有意返回內地港人可自願下載，以符合進入內地的條件和要求。

袁武說，兩地應積極制訂大灣區跨境免檢疫安排，統一核酸檢測標準和防疫措施，並設立高中低風險地區，容許在低風險地區往來只須提供陰性核酸檢測。