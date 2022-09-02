民建聯調查：港島東最關注衞生醫療　梁熙冀今屆政府根治斷尾

民建聯立法會議員梁熙聯同港島東團隊，早前就《施政報告》訪問約1,300名東區居民，選出港島東十大民生議題，當中首位是加強地區清潔衞生，有逾86%受訪者選擇，其次改善基層醫療服務。

梁熙表示，不少市民認為過去多屆政府均有列出衞生黑點，但處理過後很快死灰復燃或轉移地點，因此希望今屆政府打擊衞生黑點計劃能夠解決區內衞生問題。



梁熙：可引入境外公司 打破港鐵壟斷

民建聯東區區議員洪連杉指，調查顯示市民關注基層醫療服務，尤其對專科輪候時間過長不滿，期望政府加強公私營合作，邀請更多醫生參與專科公私營合作計劃。民建聯社區主任植潔玲說，有67%市民選擇重推「租置計劃」，希望新一屆政府大刀闊斧，多管齊下增加房屋供應，在公屋供應穩定後重推「租置計劃」，完善置業階梯，讓基層市民有置業機會。

梁熙一直爭取的小西灣港鐵站未被列為港島東十大民生議題，梁熙稱，調查涵蓋整個港島東，因此「小西灣站」所得票數較低。他指，目前本港鐵路服務由港鐵壟斷，港鐵不會推行一些「無肉食」的鐵路項目，例如北港島綫已「靜雞雞」消失，認為若果未來港鐵不關心市民需要，可以提出引入境外鐵路公司，打破壟斷情況。

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東寶小館租約中止 梁熙：有需要可協助

有30年歷史的北角大牌檔「東寶小館」，被食環署指違反租約條款，須終止租約。梁熙指傳媒報道，當局認為「東寶小館」由4個攤檔的4位承租人經營屬違規做法，據他理解，當局希望受政府資助的攤檔由小店經營，若攤檔已發展成較大規模，便應租用市面上的舖位。但他稱「東寶小館」是當區居民的集體回憶，相信不少人都去過，按機制餐廳仍可在一個月內提出上訴，如有需要可找他協助。

東寶小館今日最後營業，負責人已公開表明不會上訴，正另覓舖位重開。