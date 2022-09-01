東寶小館批食環署搬龍門　棄上訴周五熄燈　署方：之後營業會檢控

屹立北角渣華道街市約30年的東寶小館，昨日（8月31日）傳出結業消息，被食環署指違反租約條款。東寶負責人之一，人稱「露比」的餐廳經理張醒超今日（9月1日）接受《香港01》訪問，坦言周五（2日）便是最後營業日，批評食環署不斷「搬龍門」，認為由於民政事務局前局長何志平曾於該店違反「限聚令」，因而被針對。他直言：「一陣間又話你分租，一陣又話持牌人唔喺度…無所不用其極，我哋投降啦」。

雖然食環署指可以上訴，但露比坦言：「上（訴）嚟做乜啫，輸緊嘅，官字兩個口，你打（官司）嚟做乜啫，嘥律師費！」他表示，署方職員不時致電其妻子，其妻因而患上抑鬱症，每逢接到電話便手震、心跳加速，不希望再就租約糾纏，讓妻子休息，暫時未另覓新舖。

訪問期間署方職員曾致電露比：「聽日就係最後一日，咁（九月）三日就唔可以再經營喇，如果我哋發覺你有經營呢，咁我哋都會提出檢控。」



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過往東寶小館都只經營晚市，5時半後才營業，但受疫情影響，現時約下午2時便提早開門。露比今午在店舖內受訪，他表示，曾因行賄非洲政要而於美國身陷囹圄的何志平，於去年4月到東寶用餐，但涉嫌違反當時四人一枱的「限聚令」，一共九人坐在同一張無間隔的圓桌，事件更被傳媒發現。

他續指，事件發生後，食環署要求店舖「交人」，但他們根本並不認識何志平等人，懷疑事件令署方感到「無面」，因而被針對。

稱曾收署方「口頭指示」停業14日 交涉後卻指口頭要求不作準可復業

露比憶述，之後到母親節前夕，署方引用一段網上影片，指店內有過百人跳舞，違反防疫條例，口頭要求停業14日。他質疑網上影片不能作準，而且片段未能顯示日期，於是尋求律師意見上訴，但與署方交涉時，對方竟指口頭要求並不作準，可以隨時復業，惟當時已停市七日，更錯過母親節。

9月1日，東寶小館結業前一天，露比批評食環署「搬龍門」，而且不近人情。（夏家朗攝）

結業起因食店涉四個攤檔位 曾由不同人承租

食環署周三回覆事件時指，東寶四個攤檔的四位承租人，並非以獨資經營者身分經營攤檔，故此向承租人發出「擬終止租約通知書」。雖然承租人曾就曾此提出申述，但經審視後，認為仍有充分證據顯示，承租人違反該租約條款，遂於8月26日發出「終止租約通知書」，終止與其簽訂的租約及收回有關街市攤檔。

露比表示，東寶最初並非四個舖位，最初的舖位屬於其大姨（即妻子的姊姊），其餘的則是其外父過往於糖水街經營粥店時的鄰里。隨着各持牌人老去，其妻成為首店的助手，魯比亦連同友人經營其他店舖。他續指，最初以一間公司經營東寶，但被食環署控訴後，今年已分拆為四間公司管理，以符合規例。然而，此舉並未滿足食環署要求，對方要求出示2022年前的相關文件。露比批評，署方明知2022年才分拆公司，卻要出示2021年的相關文件，屬強人所難。

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露比亦指，署方曾控訴持牌人並不在店舖，但他強調，經署方認證的助手，一直都在店內。他認為，這屬於歷史遺留下來的問題，估計全港九成街市，持牌人都並不在店內。

翻查立法會文件，政府曾指現行政策列明如果租戶連續超過6個月不在場，便需作出合理解釋；否則會向他發出警告信，可能導致終止租約。

問到東寶的持牌人身份，露比未有詳談，但指全數都年紀老邁，早已退休，「唔通仲叫佢哋沖奶茶」。他直言：「其實我哋都唔知佢（食環署）想點，開頭話分租，後期話持牌人不在，又話夥計做錯事。」

至於會否再上訴，他表示妻子不時接到署方電話，現時有抑鬱症，需要向精神科醫生求診，每次接到電話都會手震及心跳加速。為免再與署方糾纏影響妻子，而且認為勝算不大，決定放棄上訴：「上（訴）嚟做乜啫，輸緊嘅，官字兩個口，你打（官司）嚟做乜啫，嘥律師費！」

▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼



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事實上，訪問期間，食環署職員亦兩度致電露比，第一次露比並無接聽，第二次職員則明確說：「聽日（9月2日）就係最後一日（營業），咁三日（9月3日）就唔可以再經營架啦，如果我哋發覺你有經營呢，我哋都會提出檢控。」

露比直指食環署不近人情，鄰近店舖同樣遇上相同問題而被終止合約，獲得30日清理還完店舖交還；但東寶只獲得7日，他估計至少須三周時間清理。他又笑稱，估計東寶結業後，街市人流將「清零」，「我好期望架，我閂咗門後呢個街市會點樣，清零啊真係，夜晚黑呢度無人架啦。」

▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼



談到未來，露比表示，會先休息及安撫妻子，以免她再受壓，而且即使再開舖亦不會選擇街市及北角。他表示明晚已預約爆滿，認為天下無不散之筵席，感謝食客多年的包容，共同經歷過不少快樂回憶，「Happy Together，Dancing Together，呢個memory一定記喺腦入面，我真心多謝，我哋有緣再見。」