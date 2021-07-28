過渡性房屋先導計劃　蘇偉文指積極協助　賓館業者批政府介入性低

政府推出資助非政府機構租用賓館作過渡性房屋先導計劃，讓正居住於環境惡劣、長時間輪候公屋的市民，與非政府機構合作的賓館居住。運輸及房屋局副局長蘇偉文今早（28日）表示，目前已批出了兩個項目，涉及1間酒店與14間賓館，資助共3千萬元，目前仍與十多間非政府機構及30多間賓館研究合作，包括400多個房間，正等待相關董事會通過。



蘇偉文指，局方一直就計劃積極協助配對，但有經營賓館的計劃申請者表示，由於政府介入性較低，不少非政府機構都以為賓館需要有兩年牌照才願意配對，而且賓館需要等待非政府機構主動接觸、配對，進度不透明，自己需要主動尋找非政府機構合作，但並非所有賓館運作者都懂得這樣做。



先導計劃的合約要求非政府機構與賓館訂立的租期不少於兩年，蘇偉文在電台節目解釋，主要是希望住戶有穩定居住年期，但政府在審批項目時對酒店牌照期沒有硬性規定，如果酒店牌照少於2年到期，政府亦會提供便利及協助；如果有賓館違約，2年未過就不再作過渡房屋，合約亦會作出適當處理。

蘇偉文指，申請局住者能否獲選，考慮點包括其處所狀況、房屋大小等。他強調，會為業界提供適切協助，指局方有積極作用，2月份申請關愛基金，3月舉辦了2次網上簡介會，至今開了3次審批會議審視項目，亦已與業界開了超過10多次會議，強調局方積極協助配對。

賓館業者批獲機構配對 進度未明朗

參與計劃的賓館負責人劉小姐指，約4月左右見到當局網上提供申請，指賓館以往主要以月租方式經營，因為疫情所以沒有客源，自己有4間賓館，因為需要全間賓館參與計劃，有租客本身與她簽了長約，所以只讓旗下3間賓館申請了先導計劃。

她指，知道不少賓館都希望參與，但根本不知道能否參加、會否獲得非政府機構配對。劉小姐指，賓館獲配對的進度並不透明，她個人已算較主動，但有賓館營運者本身不認識非政府機構，目前安排卻變相令賓館持牌人要主動尋找合作機構。