MIRROR演唱會｜楊潤雄：分階段交代改善措施　太多限制或影響創新

MIRROR演唱會意外發生逾一個月，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府正循三方面調查事件，會分階段交代相關改善措施，由於警方需查出有否涉及人為疏忽等問題需時較長，不會等到有結果才公布。



新指引不想限制業界運作

楊潤雄在無綫節目表示，調查分三方面進行，分別為勞工處從勞工合約方面、警方從刑事罪行方面，以及康文署從場主責任方面調查，而文體局正著手處理改善和深化活動指引。他指，現行制度推行多年，過去一直行之有效，甚少發生意外：「會唔會係大家依家追求更多，舞台設計更繁複？所以目前嘅指引要更新，某部分嘅要求要提高。」

楊潤雄指，正研究指引仔細程度，「例如核對嗰個人要去到幾仔細？要去到幾多粒螺絲？」他說，新守則除了要保障舞台使用者安全外，亦不想限制業界運作，「添加過多要求和限制，最終只會影響舞台創新效果」。他續說：「舞台設計同表演不斷轉變，若今次指引只係單一針對MIRROR演唱會，（報告）可以寫到好詳細，但該指引未必可以套用係所有舞台。」

不過他強調，該提高要求和仔細列明的部分，會照常列舉在指引內：「安全係原則性問題，舞台設計一定要係安全，物料一定要係好嘅，如果物料都係次貨，風險大好多。另外，都會關注工作人員嘅水平，如果佢地係『係咁意』咁做，危險性會增加。」

楊潤雄。（資料圖片）

國安法限制創作？ 楊潤雄：不可犯法

被問到自《港區國安法》推出後，不少本地文化藝術創作者會特意避開2019年社會運動的話題，或會影響創作，楊潤雄認為，「呢個情況唔嚴重，但當然你唔可以犯法，就算唔同部門去執法都係依法辦事，最重要嘅係你創作背後嘅理念係啲咩。」

至於文體旅局未來發展方向，楊潤雄說，文化、體育、旅遊互相關連，將致力推動3個範疇間的協助，令到更多人了解香港和中華文化，「如同國家主席習近平所講，香港作為中外文化中心，香港受西方影響，西方覺得香港好中化，內地覺得香港好西化，呢個就係香港獨特之處。不容否認，香港過去受西方國家影響多啲，但文化藝術正正就係唔同人會有唔同睇法。」