民建聯訪馬來西亞　當地商會關注香港入境政策　盼進一步放寬

民建聯近日兵分三路訪問東盟國家，包括印尼、泰國、馬來西亞及新加坡等地。星馬團由民建聯副主席陳勇帶領，他表示今日一行人拜訪在馬來西亞的中華總商會，了解當地人的意見，亦希望可以促進他們與香港之間的貿易。

副團長陳學鋒表示，商會成員關注香港防疫政策，尤其入境改為「3+4」檢疫，對方關心何時能進一步放寬。他引述有當地珠寶商人指，過往香港舉辦的珠寶展覽無論對整個行業有很大幫助，他們亦願意再來港，前提是相關措施下他們可以如何再來。



參選港區人代？徐英偉：有新訊息會公布

前民政事務局局長徐英偉亦是團員之一，他說不少商界代表期望更快可以來港，如果防疫措施可以進一步放寬，有利他們親身來港，尋求發展機會。他又說，不少商界人士亦關注，如何參與更多香港新的規劃和大灣區發展。被問到是否有意參選港區人大代表，他呼籲大家留意，有新訊息會再公布。

印尼團李慧琼等參觀雅萬高鐵

另外，民建聯主席李慧琼今早與黨友葛珮帆、梁熙等人參觀雅萬高鐵的最長橋樑和無砟軌道，該鐵路是共建「一帶一路」倡議以及國家和印尼務實合作的標誌性項目，全長142公里，亦是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地的項目，預計在下年六月運營，通車後，雅加達到萬隆的出行時間將由原來的三個多小時縮短至40分鐘，讓印尼民眾有生活提速的感受。

李慧琼說，深信雅萬高鐵能為印尼帶來巨大經濟社會發展、加強經貿合作和人文交流，期望未來中印尼在區域經濟和共建「一帶一路」將有更廣闊的合作空間。