施政報告︱教聯會晤李家超　籲建新教育體系：與一國兩制相適應

教聯會今日（6日）約見特首李家超及教育局局長蔡若蓮，就10月的《施政報告》提交意見。該會建議政府檢討教育制度，建立一套與「一國兩制」相適應的教育體系，期望為全面配合教育局培訓「國民教育統籌主任」及教師，建議政府在這方面調撥資源。

因應學生人數結構性下跌，教聯會呼籲政府盡快研究及制訂可行方案，重申長遠應引入更多境外生源，例如大灣區及東南亞學生，讓他們自資全費就讀香港學校，由私立及直資學校開始，再探討擴展至津貼學校。



教聯會與特首李家超（左五）、教育局局長蔡若蓮（右四）會面。（教聯會提供）

教聯會表示，為減少學生人數減少對學校的衝擊，政府目前應加強支援取錄跨境生的學校，並向跨境學童給予更多支援，包括按人頭提供津貼。至於中學，教育局可提供誘因，讓中學自願參與減班或合併。長遠則應該吸引外地生來港就學，加強宣傳香港教育優勢。

促吸納大灣區、東南亞學生填補短缺

教聯會表示，與李家超就推動愛國教育、加強創科教育等議題深入交流，該會的愛國教育支援中心可於學生學習及教師專業成長提供支援。至於創科教育，該會建議政府自初小開始推行，向學校提供專項撥款，增聘人手、購置硬件教材、加強專業支援及師訓，甚至為創科教育分配課時。

雙方的溝通議題包括幼稚園營運、維護教師專業、推廣正向教育等。