施政報告諮詢︱街坊盼起樓派糖　嘆小市民不獲邀：又話聽我哋講！

《施政報告》第二場地區諮詢會今午（27日）於鴨脷洲舉行，獲邀的參與者都是地區人士，形式與首場相同，發言者絕大部份具建制派背景，來自港島及九龍。《香港01》在附近隨機訪問市民，他們都表示對諮詢會不知情，並指普通市民不獲邀請、無法參與並不合理：「又話聽我哋講，又唔係聽我哋講，都冇得參加！」



街坊撐高球場建屋 住劏房好慘、起多啲屋！

當區居民黃太被問及諮詢會時，表示自己完全不知道，不滿普通市民不獲邀參與：「佢（特首）又話參考市民意見？我有聽佢咁講過嘅喎。」至於對《施政報告》的訴求，黃太較為關心房屋問題，坦言「想叫佢起多啲屋俾人住囉，啲人住劏房好辛苦㗎，租又貴，但而家度度起晒私人樓。」她反映，自己在疫情期間已失業大半年，公屋加租，疫下生活開支增多，熱天下冷氣費都成問題，希望新一份《施政報告》多「派糖」。

黃太又批評，政府批准太多內地人移居香港：「香港地方細，但就畀咁多人落嚟，其實大陸大把地方啦，個個都落嚟咪變咗冇地方住囉。」她特別提到，支持政府收回粉嶺高球場建屋。

市民稱想參加 嘆小市民做唔到啲咩

市民李先生則關注港鐵壟斷問題，他指巴士生存空間收窄，「港鐵周圍設站，巴士班次疏落咗，我搭開嗰架依家成半個鐘先一班，點搭呀？」他說，這種交通規劃變相逼市民搭地鐵。

他又說對諮詢會完全不知情：「我都想去聽吓呀，但係我唔知吖嘛，係佢宣傳唔夠囉，點去參加啫。」他又慨嘆「我哋啲小市民做唔到啲咩㗎喇」。