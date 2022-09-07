政圈風聲｜特首選舉報告書下周出爐　竹篙灣設票站或成常態？

李家超今年5月挾99%選票當選特首，轉眼已近四個月，據聞，選舉管理委員會已向政府提交特首選舉報告書，闡述選舉安排、監督和跟進工作，預計下周正式公開。據了解，行政會議亦傳閱了相關報告書，有行會中人就提出，因應疫情持續，可將竹篙灣票站常規化，容許檢疫人士投票。



竹篙灣特設票站供被隔離選委投票

根據《選舉管理委員會條例》，選管會須在該項選舉結束後的3個月內，或在任何個別情況下行政長官准許的較長限期內，就該等事宜向行政長官作出報告。2022年特首選舉今年5月8日舉行，據悉選管會早前已向政府提交報告書，闡述選舉安排、改善建議等。

改制後的首次特首選舉，只有李家超一人參選，無論提名、競選、投票及點票過程，皆前所未有地順暢。因應疫情，選舉事務處在竹篙灣社區隔離設施設立票站，讓受本地隔離或檢疫措施影響、而未能前往主票站的選委投票，最終有6名選委申請在竹篙灣投票，其中工聯會選委潘佩璆當日早上從加拿大抵港，成功到竹篙灣投票。

吳秋北：需平衡防疫及投票權

據聞行會成員已預覽報告書，有人認為新冠疫情持續，可考慮在竹篙灣或邊境設票站，方便選民投票。去年12月的立法會選舉，政府首次在羅湖、香園圍等3個邊境口岸設票站，約2.2萬登記，最終約1.7萬人現身投票，特首選舉則未有此安排。

行會成員、工聯會吳秋北表示，他不能透露會議內容，但提到疫情下舉辦選舉難度很高，要在防疫及便利市民之中取得平衡，認為疫情持續，日後應視乎情況，讓隔離人士行使公民責任和權利，另外繼續設立邊境票站亦是好選擇。

選管會前主席馮驊（中）於8月中任滿。（資料圖片）

湯家驊：不希望邊境票站常設

有政界中人指，今次特首選舉報告書是馮驊作為選管會主席的最後一份報告，其任期已於8月16日任滿，高等法院法官陸啟康9月1日起出掌選管會。目前選管會至少需處理兩場選舉，包括明年初舉行的鄉郊代表選舉及立法會選委界別補選，但政府至今未公布何時舉行。

吳秋北說，立法會選委會選民較少，需按情況決定票站安排，例如評估有多少選委身在外地等，又希望未來選舉繼續運用電子派票和點票。另一行會成員湯家驊則說，當然不希望常設竹篙灣或邊境票站，否則意味疫情持續。