政圈風聲｜立法會補選日子9月見端倪　久未「齊章」無礙議會運作?

4名選委界立法會議員「轉跑道」加入政府，令新議會出現4席空缺，政府至今未公布何時補選。早前有傳補選可能在今年12月舉行，同期有港區人大代表選舉，方便選委們投票，惟近日建制圈子傳出，補選未必急於年底舉行，可能要「拖一拖、等一等」。



資深建制稱非迫切：少幾個議員無影響

張國鈞、麥美娟、孫東等4人今年6月辭任立法會議員，空缺一直未填補，但不同黨派已摩拳擦掌，準備派人出戰，例如民建聯重啟「賢路」計劃，招攬人才，經民聯、新民黨以至非建制派的新思維，亦希望分一杯羹。

根據以往做法，政府通常會於約3個月前，刊憲公布選舉日期，有建制派估計倘9月仍未憲刊，意味12月不會舉行補選，有意參選者唯有多跑幾個月，展示實力。



一名資深建制派認為，改制後的立法會增至90席全是「愛國者」，「多幾個、少幾個議員，對議會運作全無影響」，有關方面對此亦不太著緊。他指政府當前要務是10月首份《施政報告》，補選並無迫切性，倘下年舉行亦無問題，笑言何時舉行補選，只有潛在參選者最關心。

▼4名立法會議員加入李家超政府▼



政制局日前回覆：適時公布

亦有政界人士指，新政府正籌備發表《施政報告》，著手處理本港深層次問題，相信立法會補選在政府多項工作中的優先次序較後。該人稱，馮驊離任選舉管理委員會主席後，政府至今仍未公布新任人選，補選亦未聲氣，料無法趕及12月內舉行補選，估計有機會在1月內、農曆新年前舉辦，最快下月公布詳情。

早前有指港區人大代表選舉，可以與立法會補選同日舉行，有政界中人指，程序上不太可行，因兩個選舉由不同單位舉辦，人大代表選舉由人大常委會轄下機構負責，立法會補選則由選管會負責，極其量可在一個星期內舉行。

政制及內地事務局上周回覆《香港01》查詢時表示，政府適時會作出公布，選管會會按照相關選舉法例及實際情況，適時安排補選。

湯家驊盼盡快交代補選日期

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，個人希望一確定空缺後即盡快舉行補選，尤其立法會在憲制上如此重要，當然補選要考慮很多配套如投票站、人手等，但若是如此，政府也可盡快交代。

不過湯家驊承認，現時選管會主席一職懸空，確實會對補選有影響，因為選舉過程中有許多程序，都需要選管會主席行使法定職權。他指選管會主席工作量本身未必很重，因工作都是周期性，不會時時都有選舉，但政治上可能相對敏感，笑言：「有無法官肯做（選管會主席），我都唔敢肯定！」