梁振英連發4帖狙擊段崇智：開學致辭不提國家民族　沒叫學生愛國

中文大學昨日（5日）舉行2022/23學年開學日，升旗儀式邀得保安局局長鄧炳強、教育局局長蔡若蓮、警務處處長蕭澤頤、中聯辦教育科技部副部長徐凱、駐港國安公署聯絡局局長鄧建偉、外交部駐港特派員公署國際部主任王琪等嘉賓出席，外界猜測是否中大與官方及建制派關係緩和的跡象。

不過全國政協副主席、前特首梁振英今日（6日）在社交網連開四帖，繼續狙擊中大校長段崇智，質疑其致新生的歡迎辭，提述國家民族的內容僅寥寥數字，沒有要求學生愛國愛港，嘲道：「段崇智畢竟仍是段崇智。」



先後引徐立之、李克強演說內容

梁振英先在早上發帖，歸納段崇智的歡迎辭4點內容：1. 嘉許學生在疫情的影響下專心用功學習；2. 環球視野及素養……「我們植根中國，放眼世界⋯⋯這正是中大對培養學生成為世界公民的宗旨，我們期望啟發同學開拓全球視野，鼓勵大家為地球村貢獻己力」；3. 中大體驗。「在中大，你們會與來自五湖四海、文化背景各異的同學和教職員一起學習和成長」；4. 中大鑽禧紀念。

他質疑：「除了『植根中國』四個字，段崇智沒有告訴學生中大和國家還有什麼關係，沒有要求學生愛國愛港，沒有要求同學們學有所成之後貢獻國家。這篇歡迎詞本來很容易寫，也是向社會釋疑的好機會，寫成這樣，段崇智畢竟仍是段崇智。」

隨後梁振英在下午先後分享一些有關英國生活困難的內容，然後在晚上8時許，意猶未盡繼續連發3帖批評段崇智。第一帖道：「『以香港所長，服務國家所需』是中央對香港的一貫要求，大學校長要求學生將所學所長，貢獻國家，維護國家利益，有什麼難於啟齒的？什麼世界公民？美國大學裏的『世界公民』可以替俄羅斯做研究嗎？」第二帖則引述港大前校長徐立之的言論「港大應當視自己為中國的一所重要的學府，並在這方面奠定自己的地位。」

第三帖則引述2011年時任國務院副總理李克強到訪港大百周年校慶典禮上致辭的內容：「今天的香港大學，已躋身國際高等學府前列。這是香港的光榮，也是國家的驕傲。」梁振英在文末質問：「段崇智昨日的開學禮致辭，通篇不提國家，不提民族，和國家民族沾得上邊的唯有這一句『我們植根中國』。我們是不是要感謝段校長提醒學生：沙田馬料水是中國的一部分。」