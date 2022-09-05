鄧炳強、蔡若蓮出席中大開學升旗禮　段崇智：培養學生成世界公民

今日（5日）是多間大學的開學日，中文大學及教育大學舉行升旗儀式，保安局局長鄧炳強及教育局局長蔡若蓮等政府官員到中大出席儀式。校長段崇智亦在新生入學禮表示，他們在疫情下克服種種困難，成功成為中大的一分子值得嘉許，又強調大學的目標是培養學生成為世界公民，具備必要的技能、價值觀和行為素質，讓他們在多元互通的世界中茁壯成長。



教大的升旗禮則由校長張仁良主禮，他歡迎所有學生重返校園，又寄語新生積極參與不同活動，並期待新生可盡快適應大學生活。候任新校長、學術及首席副校長李子建教授也有出席；而香港恒生大學校長何順文、常務暨學術及研究副校長許溢宏等管理層則於開學日向學生派發打氣小禮品，歡迎學生回到校園，感受精彩多姿、充滿活力的學習生活。



今日是中大2022/23學年開學日，大學於新旗台舉行升旗儀式，保安局局長鄧炳強、教育局局長蔡若蓮、警務處處長蕭澤頤等官員亦有出席，升旗禮由大學校董會主席查逸超及校長段崇智主持，有中大校董、教職員、學生、校友等約200位大學成員及友好一起出席。

大學隨後舉行2022年本科生入學典禮，校長段崇智祝賀新生開展人生的新征程，他表示在新冠肺炎疫情的影響下，同學憑藉堅毅意志，克服種種困難，終於成為中大的一分子，所展現的勇氣、自律和決心，值得嘉許，相信這些優良特質不但能活用於大學生活，更是畢生受用。

段崇智又強調大學的目標是培養學生成為世界公民，具備必要的技能、價值觀和行為素質，讓他們在多元互通的世界中茁壯成長。他又展示大學的校園、課程和各種實習、交流計劃及社區服務，讓學生獲得豐富的學習體驗。此外，他表示中大於2023年慶祝創校60周年，歡迎所有新生踴躍參與這個大學歷史中的重要里程碑。

教大亦於今日在大埔校園舉行開學禮暨升旗儀式，活動由教大校長張仁良、學術及首席副校長李子建及副校長（研究與發展）陳智軒主禮，並由教大學生負責升旗，共有超過350名師生出席。

張仁良表示歡迎所有學生重返校園，又寄語新生積極參與不同活動。他指出很高興學生能回到校園上課，令教大倍添生氣，又感謝教職員為新學年悉心準備，以及高年級學生全情投入，籌備迎新活動，令新生可盡快適應大學生活。

就讀中國語文教育二年級的陳芷瑩對於能夠回到校園上課感到欣喜，她認為疫情影響大學生活，很高興可以重返校園，親身與教授以及一眾同儕互動交流，開拓社交圈子，並建立精彩和充實的校園生活。

教大早前公布，將於新學年恢復面授課堂。今次是教大首度舉辦開學禮暨升旗儀式。除了開學日，教大每個上課日均會於校園內升掛國旗，每周一和特別日子亦會舉行升旗儀式。

香港恒生大學校長何順文、常務暨學術及研究副校長許溢宏、副校長 (機構發展)方永豪、副校長 (教學及學生體驗)陳漢宣、協理副校長(校園發展服務)楊如虹，以及學生事務總監李德芬則於開學日走訪校園不同地方，向學生派發打氣小禮品，並與各同學交談及問候，歡迎他們回到校園，感受學習生活。

今年恒大學生人數逾6,000，包括新入學約1,700位本科生和370位研究生。何順文拍攝了《校長家書》短片勉勵學生，他強調恒大一直秉持「博雅＋專業」的教育理念，「要做到『博雅＋專業』，各位同學必須時刻以開放的態度與主動的精神，接受各種挑戰，互相砥礪前行，在課堂內外發掘自己的志趣與熱誠，進而充分發揮潛能，並建立自己的價值。」他鼓勵同學把握寶貴的大學時光，善用大學豐富的學習資源和機會，並祝願他們開學快樂，度過一個充實的學年。