香港蟬聯最自由經濟體　港府歡迎　惟反駁對國安法之批評

加拿大智庫菲沙研究所公布本年度的《世界經濟自由度報告》，在165個經濟體中，香港繼續評為全球最自由經濟體。特區政府表示歡迎，但批評報告內對《港區國安法》的評論不公。



報告：中國政府行動影響自由狀況

自報告開始發布以來，香港一直位列全球第一。在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」繼續排列首位。特區政府對此表示歡迎。政府發言人指：「我們一直致力優化營商環境、提高市場效率及配套，讓經濟有着更好的靈活度和韌性，發揮自由市場的優勢。我們在維繫高效、自由開放及公平營商環境的努力再次獲得肯定。」

不過，報告同時提及2020年中國政府對港實施《港區國安法》後，一些罪行可能招致終身監禁，以及伴隨而來的一系列拘捕行動，再加上中國內地在政治和經濟上的鎮壓（crackdown）行動，對經濟自由程度帶來一定影響。特區政府反駁指：「自回歸以來，香港特區一直嚴格按照《基本法》的規定落實『一國兩制』原則，各種權利和自由得到充分保障。『一國兩制』實踐在香港取得舉世公認的成功。國家主席習近平在今年七月一日的重要講話中，表明必須長期堅持『一國兩制』方針，也必須保持香港的獨特地位和優勢。這符合國家的根本利益，切合香港市民的利益，有利維持香港繁榮穩定。」

政府又指，隨着《國安法》實施，香港社會迅速恢復穩定，優越的營商環境得以恢復。香港社會和市民普遍對香港回復安寧，感到釋懷和高興。《國安法》維護國家安全，防範、制止和懲治危害國家安全的犯罪，確保香港特區的繁榮穩定以及香港特區居民的合法權益。「我們必須採取任何執法行動以防範和制止危害國家安全的行為和活動。我們也必須強調，香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或單位的行為而採取執法行動，而《香港國安法》第四條已明確規定香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權。」

發言人指《國安法》實施至今超過兩年，眾多數據都表明在社會回復穩定後，投資者的信心得以進一步鞏固。例如，香港的資產及財富管理業務總值於2021年底達到35.5萬億港元，較2019年年底增加了超過兩成。香港銀行2022年7月的存款總額超過15萬億港元，亦較2020年6月《香港國安法》實施前增加百分之八點五。發言人補充：「香港擁有的獨特的地位和優勢，包括法治及司法獨立、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境，以及高效廉潔的政府。特區政府將繼續鞏固這些優勢，並提供一個有利的環境讓企業拓展業務，提升競爭力，從而讓整體經濟持續繁榮發展。」