通關｜馬時亨促取消酒店隔離　親歷機場無乜人：幾十年心血無咗

商務及經濟發展局前局長馬時亨，今早（9日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問，大談振興香港經濟及接軌國際，認同香港現時正「內出血」，國際地位受到威脅，呼籲政府盡快取消入境酒店隔離規定，全力搶奪人才。

馬時亨表示，疫情已持續逾兩年半，社會已有疫苗和口服藥供市民使用，形勢與疫症爆發初期大有不同。全球多個國家對外開放，香港卻維持較嚴謹的隔離檢疫政策，他直言：「如同唐英年所講，我哋冇得『內循環』，香港得700萬人，而家係『內出血』、兩頭唔到岸！」



馬時亨認同香港出現「內出血」，國際地位受到威脅，呼籲政府盡快取消酒店隔離措施。（直播截圖）

促省檢疫要求 真係好趕客！

馬時亨提到早前自己離港經驗，指香港除了零售、地產發展受窒礙，航空業更是「寒冬」，航空樞紐地位不再：「前排由曼谷搭瑞士航空轉機去蘇黎世，全班機都爆滿；由曼谷轉機返香港反而無乜人。返到香港之後如臨大敵咁，好似去咗醫院、疫埠，真係好趕客！」他認為，檢疫政策令香港經濟受損，長遠來看，更令香港國際城市及金融中心的地位受到挑戰：「幾十年心血無咗，好可惜！」

至於港府該如何出招救市留人才？馬時亨認為，解決方法只有一個，便是全面取消酒店隔離，即使暫時不能與內地通關，也必先對外開放，使社會可以復常。他續說：「國家主席習近平同國務院副總理韓正都講咗好多次，香港作為國際城市，對外連接，試問唔開關，又點做到國際城市呢？」

輸入個案僅百幾宗 外來客仲驚過你啦

馬時亨認為，政府可維持現時對入境旅行的疫苗接種要求，甚至可要求高危地區的旅客來港前必須「打齊4針」。他另建議政府減省來港檢疫程序，由上機前48小時完成核酸檢測，改為由港府資助並協助在當地機場登機前完成檢驗：「而家外來輸入其實只有百幾宗，外來客仲驚過你啦！最緊要令到旅客賓至如歸嘅感覺，先可以吸引佢地嚟香港！」