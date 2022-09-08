通關｜唐英年︰港靠「內循環」會「內出血」　促盡早與內地商通關

本港疫情反彈，對外通關尚未見明確時間表。西九文化區管理局董事局主席唐英年今早（8日）在一個高峰論壇演講時表示，本港有別內地，難靠內循環運作，否則會「內出血」，強調本港必須與內地及國際經濟重啓交流，期盼政府盡快與內地商討通關，向世界重新展視香港的魅力。

出席同一場合的特首李家超致辭時指，政府正循四大方向，致力推動本港塑造為文化之都，另會向世界說好中國文化藝術故事，當中包括積極籌辦大型國際會議及論壇。



《明報》今日在香港故宮文化博物館舉辦「香港新坐標—中外文化藝術交流中心」高峰論壇，唐英年是其中一位主題演講嘉賓。他指，新冠疫情仍然持續，受到防控管制措施限制，大型展覽減少，但仍有個別展覽繼續舉行，且取得一定成績。他期盼政府以此作為契機，與內地商討盡快開通兩地關口，向世界重新展視香港的魅力。

唐又提到，本港有別內地，內地的經濟容量大，遂得以內循環運作，惟香港則較難實行，「我哋唔可以內循環，如果我們靠內循環，我哋其實係『內出血』，所以我哋同內地好不同。」唐英年續強調，本港必須有對外經濟交流，包括與內地及國際交流。

李家超表示，非常關注安達臣道房協地盤的天秤倒塌意外，對事件感難過，向死者家屬及傷者致以深切慰問，當局會協助處理賠償等問題。（張浩維攝）

李家超︰循四大方向致力推動本港塑造為文化之都

特首李家超致辭時則表示，政府正循四大方向，致力推動本港塑造為文化之都。他提到，國家去年公布《十四五規劃綱要》，積極發展對外文化貿易市場，更首次明確支持本港成中外文化藝術交流中心。李指，不但對本港多年來蓬勃發展的文化事業充分肯定，更為業界帶來源源不絕發展機會。

李續說，港府會逐步建立世界級文化設施，西九文化區內有故宮文化博物館落成外，亦正興建演藝綜合劇場，將會提供另一個頂級舞蹈和戲劇表演場地。他相信，西九文化區完全具備充足的條件，可進一步發展成粵港澳大灣區文化樞紐。



此外，東九文化中心可望於明年起分階段啟用，連同明年底至2024年分期竣工的啟德體育園，本港舉辦文娛康樂盛事的場地將會大增，更可望與西九文化區產生協同效應，帶動香港成為國家級文物及藝術品全國首選的展出地、全國首選的表演藝術文化旅遊中心。

李家超相信，西九文化區完全具備充足的條件，可以進一步打造成為粵港澳大灣區文化樞紐。（資料圖片／梁鵬威攝）

李又提到，政府將會加強與內地以及海外藝術文化機構的交流合作，向世界說好中國文化藝術故事，另積極籌辦大型國際會議和論壇，及推動擁抱數碼科技，協助藝文界在創作上有更大發揮，並會壯大文化藝術人才庫，包括致力培訓藝術行政、藝術科技和文物修復等多個範疇人才。

楊潤雄︰《施政報告》將推適切措施 助港發展成中外文化藝術交流中心

出席同一場合的文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府過去推行不同的政策措施，提升香港的文化藝術水平，為發展香港成為「中外文化藝術交流中心」奠下了一定基礎，該局方下一步將進一步豐富節目內容，推動交流活動，增加硬件及培育人才。

在文化藝術硬件方面，西九文化區內的戲曲中心、M+博物館，以及香港故宮文化博物館等設施陸續啓用，西九文化區演藝綜合劇場及東九文化中心將緊隨其後，局方亦知悉業界對表演場地的需求，將繼續策劃新場地工作。

楊續說，日後將利用駐內地的經濟貿易辦事處協助推動文化交流，亦會利用香港與粵港澳大灣區不同表演場地的協作去營造新品牌，為本地藝團提供更多演出機會。10月的《施政報告》將推出適切措施，為香港朝向「中外文化藝術交流中心」的發展方向邁進。