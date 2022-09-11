田北辰倡支援非創科青年創業　政府牽頭商場平租：Low Tech都要幫

新一屆政府強調重視青年工作，實政圓桌立法會議員田北辰認為，支援非創科的年青人創業是解決青年問題的重中之重，建議政府牽頭與商埸業主商討，撥出部份位置成立「香港坊」，把舖頭租予首次創業的年青人，作為微企營運商業模式的實習期。



田北辰透露，近日與民政及青年事務局麥美娟、副局長梁宏正飯聚，引述麥美娟指目前最大挑戰是青年工作，「要成日拗爆頭度橋」。田北辰表示，一直認為超過七成中學畢業生並非法律、醫科、專業、High Tech的創科精英，但他們有創意又想創業，「一啲Low Tech嘅行業都好需要呢班年青人，幫佢哋創新革新」，但香港創業成本太高，特別是租金。

他指有調查結果顯示，不少青年人最大問題根本不是房屋，而是無法在有興趣的行業工作向上流動，養家活兒，「為咗生存死死地氣，日日行屍走肉般打份工」。他建議民青局與政府其他部門商量，牽頭到同全港人流高的大小商埸業主商討，鼓勵他們承擔社會責任（有需要時提供適度稅務優惠），撥出部份位置做一個「香港坊」，「將啲舖頭間到細細地，專門租俾首次創業嘅香港年青人，用三至五成嘅同樓層同區同行業市值尺租，租三年俾佢哋邊學邊做，當為微企嘅business model 實習期」，行業包括餐飲、髮型設計、美容、零售、健身、體育等。

田北辰強調，重點一定要高人流的商場，「如果靜嗰啲商場就棧害死啲後生仔」，而這三年內政府可提供財務及現金流管理、法律、商標專利等知識，他認為此方法有助學業成績非尖子的年青人，「必要時特首出面同大小發展商傾，等各行各業、High tech、Low Tech都可以有政府扶佢一把。」

他又建議成立「微企扶助委員會」，加入政府代表、準備創業的年青人、業主代表等制定方案，直接向局長匯報，加強效率。田北辰說，局長對其建議反應正面，他亦會向特首介紹其《施政報告》建議，希望全方位幫到年青人。