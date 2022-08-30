高官連環染疫︱何栢良倡首長級每日核酸　田北辰認同：政總係大腦

疫情升溫，政府至少10名官員在8月內先後確診，創新科技及工業局局長孫東昨日（29日）上班後才發現初步確診。實政圓桌議員田北辰、與港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（30日）接受電台訪問，均建議加強在政府總部上班人士的檢測要求。



田北辰形容政府總部是香港的行政大腦，多位局長先後確診，情況並不理想，直言：「唔好話日日檢測啦，（在政府總部上班人士）隔日接受核酸檢測都好啊！」何栢良提到類似措施，建議首長級以上官員要每日做核酸檢測；而在政總上班的公務員，則要確保按要求打齊3針或4針疫苗。