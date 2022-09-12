為復出造勢？徐英偉當本地遊主持　揚言「重新出發」︱政壇諸事町

前民政事務局局長徐英偉自今年1月「洪門宴」醜聞下台後，近月開始重新活躍於公眾視線。網媒《堅料網》今日（12日）播出一段由徐英偉主持、網紅風格的本地遊節目「徐你遊」，徐英偉在節目中為觀眾介紹上水、灣仔會展一帶，更揚言「重新出發」，未知是否為「復出」造勢？



傳有意參選港區人大

節目時長5分44秒，徐英偉在節目開始時說道：「恤個靚髮，重新出發。」準備出門時，自嘲一句「𠵱家出去要戴返個口罩喇」（按：今年初「洪門宴」醜聞期間，徐英偉正正被發現非飲食期間無戴口罩與賓客交談，被指不符防疫規定）。

徐英偉其後先到上水看特色小店、以往的水貨集中地、水果店、藥房等地方，使用微信支付在藥房內以3元購買樽裝水，隨後就乘港鐵到會展。他亦介紹東鐵綫在過海段通車後十分方便，提醒現時全面採用9卡車等等。他到達會展站後，先搞個「爛gag」指帶大家看「炸魚蛋」，實際上是指會展站的二戰時期炸彈殼，笑稱「多咗嚿魚（字）」。

其後徐英偉表示約了朋友在會展站A出口附近用膳，順道介紹會展中心。他在節目最後更說：「時間差唔多喇，大家繼續留意『徐你遊』。」字幕亦顯示「下次帶大家到其他地方玩」，預告類似節目陸續有來。

徐英偉自1月離開政府後一度轉向低調，至近月重新出現在公眾視線，近日亦參加民建聯到訪東盟國家的外訪團，現時剛剛回港並接受醫學監察，因此相信該節目是在一段時間前預先製作。近月有傳徐英偉有意參與年底的港區全國人大代表選舉，他在民建聯外訪活動記者會回應傳媒時不置可否，表示：「其他嘅嘢大家留意住喇，有新信息再同大家講。」