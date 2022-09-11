曾俊華睇《明日戰記》：莫明感動　大讚古仔有義氣｜政壇諸事町

由古天樂擔任總監製及主演的《明日戰記》成為近期港產片大熱。前財政司司長曾俊華近日攜同太太、女兒入場觀賞《明日戰記》，笑稱：「輪到我撐老友。」他指自己看完電影後有「一種莫明奇妙嘅感動」，更大讚古天樂為人有義氣、熱心助人。



指有細節不完美但絕對可接受

曾俊華今日（11日）在Facebook發文分享觀後感，透露自己還在政府工作時，已經認識古天樂，更大談古天樂為人處事的態度，指他是一名有義氣的好人：「佢一向好熱心社會公益，但不要求成為鎂光燈焦點，經常在背後默默地為社會做事。」

曾俊華亦感謝古天樂在香港電影業低迷時，仍願意出錢出力，耗時近10年、投資4.5億製作《明日戰記》，認為古天樂很值得大家尊重。他坦言：「《明日戰記》以香港首套大型科幻片來說，即使有啲細節不完美，但絶對可接受。」曾俊華更以戲中台詞勉勵眾人：「如果冇人敢踏出第一步，就唔會有下一步，唔會有拓展新領域嘅可能。正如電影裡面一句對白所講：『個結局係點，由我哋自己決定。』」

與英女王同月同日生 讚對方以一生兌現承諾

曾俊華在文末亦談到英女王伊利沙伯二世逝世一事。他坦言，英女王對許多港人來說是一個集體回憶，指她在登基前5年、21歲生日那一年向國民發表誓言，無論生命短暫或漫長，都將會為英聯邦全體人民、為國家鞠躬盡瘁，奉獻一生。曾俊華感慨說：「我相信她已用一生，完完全全履行咗呢個承諾。」

曾俊華更透露：「英女王八十年代訪港期間，我就冇機會接待佢，但女王跟我有一個十分『緊密』的聯繫——同月同日生，所以細個喺香港讀書嘅時候，每年生日都可以因為係英女王壽辰而放假，有這樣一份與生俱來嘅緣份吧。」翻查資料，曾俊華出生日期為1951年4月21日，英女王則為1926年4月21日。