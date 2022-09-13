李家超：內地來港一向免針　國內管控疫情世上最嚴、風險世上最低

港深兩地正磋商「逆向隔離」落實安排，行政長官李家超今早（13日）表示，希望建立穩定、可持續的恆常系統，不受兩地疫情變化影響，成為市民恆常返回內地的渠道，強調當局正積極與內地官員商討政策落實細節和方法。

對於有從內地來港人士聲稱自己從未接種疫苗，來港後獲發「藍碼」自由出入「疫苗通行證」處所，李家超解釋指政策推行已久，強調內地管控疫情標準是世界上最嚴謹的地方，他承諾會不斷留意整體疫情情況。



盼建穩定「逆隔離」機制 不受疫情起伏影響

為滿足港人北上需求，深圳推出「健康驛站」供港人預約檢疫酒店，但預約名額昨日（12日）起減少一半，至每日僅1,000個。李家超表示，得悉深圳當局是基於當地疫情變化而作出該決定，而政府早前也向內地提出「逆隔離」政策，期望透過建立一個獨立、可持續、免受兩地疫情影響的系統，令市民可提前在香港境內完成內地「7+3」檢疫要求。

李家超補充，由於「逆隔離」牽涉兩地檢疫安排，因此需要較多時間供雙方商討，強調逆向隔離須按照內地隔離標準進行，以不增加內地輸入個案風險為本。

深圳灣口岸等候過關人士早前大排長龍。（資料圖片）

內地免打針可來港 李：政策沿用多時

近日有內地網民發文，指自己未曾接種任何疫苗、亦沒獲內地發出豁免證明書，惟抵港後只要到郵局辦理臨時疫苗通行證後，即可持「藍碼」自由出入。

李家超回應指，內地人來港毋須打疫苗，是過往已經實行已久的政策：「內地仍是疫情風險全世界最低的地方，國內管控疫情標準是世上最嚴的地方。」他續說，這方面的政策執行沿用多時，會不斷留意整體疫情情況，再作實際考慮，強調目前沒有任何輸入個案因此而產生。