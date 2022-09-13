特首選舉︱選管會肯定分流投票安排　疫下選舉可繼續竹篙灣設票站

選舉管理委員會（選管會）今日（9月13日）發布2022年行政長官選舉報告書。報告就特首選舉安排提出多項檢討及建議，其中建議日後任何選舉如受疫情影響，都可以考慮在竹篙灣再設立票站的可能性。

竹篙灣票站當時供受本地隔離或檢疫措施影響、而未能前往主票站的選委投票，包括從外地回港、正在酒店接受檢疫的選委，只須提早登記即可投票，因此特首選舉並未有設立邊境票站。報告認為有關做法恰當，選管會已採取其他方式便利選委回港投票，認為類似安排日後可以沿用。



選委可繼續分時段投票 避免塞車及人龍

報告於8月5日完成，是選管會前主席馮驊發表的最後一份報告書。報告建議，未來進一步優化電子選民登記冊系統功能工作，為未來選舉做好準備。

剛過去的特首選舉，因為疫情以分流形式，建議選委按所屬界別分時段到會展投票。報告認為這種做法帶來許多正面效果，包括避免因接載選委車輛集中於同一時段抵達會展、而導致交通擠塞，選委通過管制點時均毋須排隊輪候，選管會認為在往後的特首選舉中，無論是否受到疫情影響，選舉事務處應視乎選委數目、主投票站每小時能處理投票人數、主投票站周邊於投票時段交通的容量等因素，考慮繼續實施相同分流安排。

就有關竹篙灣票站，選管會認為在特首選舉中，做法有助減低病毒在主投票站散播風險，也可便利在投票日接受隔離／檢疫的選委行使投票權。報告表明日後選舉如受疫情影響，應按當時的疫情及防疫政策等因素，研究設立類似竹篙灣投票站的需要及可行性。

選委會及警方共接獲20宗投訴

選管會在特首選舉期間共收13宗投訴，警方則收到7宗投訴，即總數20宗。這20宗投訴個案中，6宗涉及選舉廣告、1宗涉及虛假陳述、2宗為使用揚聲器／廣播車輛／電話拉票／其他活動對選民造成滋擾、刑事毁壞有3宗。

在選管會負責調查的13宗個案中，4宗毋須跟進、4宗已作轉介、5宗獲裁定不成立。警方負責調查的8宗個案中（按：連同轉介個案），1宗已作轉介、4宗不成立、2宗毋須跟進、1宗只須記錄在案，暫時未有拘捕或檢控行動。