英女王靈柩運送至愛丁堡聖吉爾斯教堂　稍後供公眾瞻仰︱持續更新

撰文：成依華
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，終年96歲。新王查理斯三世（King Charles III）正式登基後，12日首度以國王身份到國會發表演說。本文會持續更新最新消息。

2022年9月12日，英女王的4名子女包括查理斯三世、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子在靈車後方隨行（AP）

【23:18】在愛丁堡聖吉爾斯大教堂舉行的紀念英女王儀式結束。查理斯三世及安妮公主等人離開教堂。

英女王的靈柩會在當地下午5時（香港時間9月13日凌晨0時）起開始供公眾瞻仰。

【22:36】據《太陽報》等多間英媒報道，英女王的第三個孩子、安德魯王子（Prince Andrew）被禁止在女王的葬禮上穿軍服，來自王室的消息人士指，作為非在職的王室成員，安德魯王子不會穿軍服，唯一是在最後守夜儀式上例外，以作為對女王陛下的特殊尊重。

英女王靈柩12日從愛丁堡霍利魯德宮運送至聖吉爾斯大教堂時，4名子女在靈車後方隨行，只有安德魯王子穿西裝，其餘3人查理斯三世、安妮公主、愛德華王子均穿上軍裝制服。

英女王靈柩車隊出發往聖吉爾斯大教堂時，女王4名子女在靈車後方隨行，其中安德魯王子（右二）穿西裝，另外3人查理斯三世、安妮公主、愛德華王子均穿軍服（AP）

由於捲入性醜聞，安德魯王子在1月時失去逾百個頭銜，包括15個軍事頭銜。

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【22:23】英女王的靈柩已抵達愛丁堡聖吉爾斯大教堂，紀念儀式開始。

【22:01】英國王室在YouTube直播紀念英女王的儀式（按此前往）。

【21:37】英國廣播公司報道，扶靈儀式已經開始，英女王的靈柩會運送至愛丁堡聖吉爾斯大教堂，英女王的4名子女包括查理斯三世、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子在靈車後方隨行。

【21:34】威廉王子與哈里王子今天都不會出席在愛丁堡舉行的扶靈儀式。

查理斯三世2022年9月12日乘坐汽車抵達愛丁堡霍利魯德宮（AP）

【20:34】英國首相府表示，全國將在英國時間9月18日晚上8時默哀一分鐘，以紀念英女王。英女王的國葬將在19日舉行。

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【20:30】英女王的靈柩會在當地12日下午5時起開始在蘇格蘭供公眾瞻仰。

【20:15】查理斯三世前往蘇格蘭愛丁堡，他將到愛丁堡霍利魯德宮（Palace of Holyroodhouse）扶靈。靈柩會運送至聖吉爾斯大教堂。

查理斯三世與王后卡米拉2022年9月12日到國會，查理斯在演說時表示會以英女王為榜樣（Getty）

【20:12】查理斯三世首次以國王身份在英國國會發表演說，他談到決心以母親英女王為榜樣，無私服務國家。

【20:08】哈里王子發表聲明追憶英女王，稱世人將永遠懷念她。

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