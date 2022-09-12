英女王靈柩運送至愛丁堡聖吉爾斯教堂　稍後供公眾瞻仰︱持續更新

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，終年96歲。新王查理斯三世（King Charles III）正式登基後，12日首度以國王身份到國會發表演說。本文會持續更新最新消息。



2022年9月12日，英女王的4名子女包括查理斯三世、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子在靈車後方隨行（AP）

【23:18】在愛丁堡聖吉爾斯大教堂舉行的紀念英女王儀式結束。查理斯三世及安妮公主等人離開教堂。

英女王的靈柩會在當地下午5時（香港時間9月13日凌晨0時）起開始供公眾瞻仰。

【22:36】據《太陽報》等多間英媒報道，英女王的第三個孩子、安德魯王子（Prince Andrew）被禁止在女王的葬禮上穿軍服，來自王室的消息人士指，作為非在職的王室成員，安德魯王子不會穿軍服，唯一是在最後守夜儀式上例外，以作為對女王陛下的特殊尊重。

英女王靈柩12日從愛丁堡霍利魯德宮運送至聖吉爾斯大教堂時，4名子女在靈車後方隨行，只有安德魯王子穿西裝，其餘3人查理斯三世、安妮公主、愛德華王子均穿上軍裝制服。

英女王靈柩車隊出發往聖吉爾斯大教堂時，女王4名子女在靈車後方隨行，其中安德魯王子（右二）穿西裝，另外3人查理斯三世、安妮公主、愛德華王子均穿軍服（AP）

由於捲入性醜聞，安德魯王子在1月時失去逾百個頭銜，包括15個軍事頭銜。

【22:23】英女王的靈柩已抵達愛丁堡聖吉爾斯大教堂，紀念儀式開始。

【22:01】英國王室在YouTube直播紀念英女王的儀式（按此前往）。

⚫ A Service for Thanksgiving for the life of Her Majesty The Queen: — The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2022

【21:37】英國廣播公司報道，扶靈儀式已經開始，英女王的靈柩會運送至愛丁堡聖吉爾斯大教堂，英女王的4名子女包括查理斯三世、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子在靈車後方隨行。

【21:34】威廉王子與哈里王子今天都不會出席在愛丁堡舉行的扶靈儀式。

查理斯三世2022年9月12日乘坐汽車抵達愛丁堡霍利魯德宮（AP）

【20:34】英國首相府表示，全國將在英國時間9月18日晚上8時默哀一分鐘，以紀念英女王。英女王的國葬將在19日舉行。

【20:30】英女王的靈柩會在當地12日下午5時起開始在蘇格蘭供公眾瞻仰。

【20:15】查理斯三世前往蘇格蘭愛丁堡，他將到愛丁堡霍利魯德宮（Palace of Holyroodhouse）扶靈。靈柩會運送至聖吉爾斯大教堂。

查理斯三世與王后卡米拉2022年9月12日到國會，查理斯在演說時表示會以英女王為榜樣（Getty）

【20:12】查理斯三世首次以國王身份在英國國會發表演說，他談到決心以母親英女王為榜樣，無私服務國家。

"I am deeply grateful for the Addresses of Condolence by the House of Lords and the House of Commons, which so touchingly encompass what our late Sovereign, my beloved mother The Queen, meant to us all."



The King’s reply to the addresses of condolence at Westminster Hall: — The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2022

【20:08】哈里王子發表聲明追憶英女王，稱世人將永遠懷念她。