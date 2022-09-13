內地女無打針獲臨時疫苗通行證　田北辰：對港人不公　應統一要求

近日，有內地居民聲稱自己從未接種疫苗，惟抵港後取得臨時疫苗通行證，「安心出行」亦顯示為「藍碼」，即可進出餐廳等列表處所，被質疑屬檢疫政策漏洞。

特首李家超今早（13日）表示，該政策推行已久，因內地疫情風險是全世界最低。實政圓立法會議員桌田北辰回應《香港01》查詢時表示，質疑「有咩理由可以唔打針都周圍去，對未打針嘅港人唔公平，（政策）不得民心。」他稱當局正研究統一在郵政局及入境口岸獲發臨時疫苗通行證的要求：「我拍手贊成！」



田北辰表示，今年5月起從香港以外地區抵港者可獲發臨時疫苗通行證，當時本地感染個案不多，但目前每日確診近萬宗，到食肆隨時有機會中招，若內地人來港但無打針，對他們的健康構成很大風險。

他指政府一直宣揚「打針保健康」，即使內地來港人士來自低風險地區，但香港個案高企：「唔係驚佢哋會傳染比我哋，係驚我哋會影響到佢哋！」他說，政府應以科學數據為準則，未接種疫苗卻能外出食飯，傳播風險的確會增加，認同政府統一對內地抵港人士的疫苗通行要求。

醫務衛生局回應傳媒查詢時稱，考慮新冠疫苗已在內地及香港以外地區廣泛接種，正考慮統一在郵政局及入境口岸獲發臨時疫苗通行證的要求，詳情稍後公布。