內地網民小紅書曬無打針獲臨時疫苗通行證　政府曾指須盡快打針

本港疫情反覆，每日新宗個案數字在高位徘徊，最近一名小紅書博主發布一篇名為「8.18深圳到香港 沒打針也可以到處去」的貼文，指未曾接種任何疫苗、沒有獲發內地豁免證明書，抵港後只要到郵局辦理臨時疫苗通行證後，安心出行會自動變藍碼，可自由出入受疫苗通行證規定的場所，引起網上熱議。



翻查資料，政府早於五月時已列明，即使未接種本港要求的相應劑量疫苗，在2022年5月1日起，從內地或澳門抵港的人士（主要是包透過「回港易」、「來港易」計劃到港）， 可獲發一個由抵港日期起計180日，即六個月內有效的臨時疫苗通行證二維碼，方便出入指定處所，但亦提醒應盡早按「疫苗通行證」不同階段的要求，在本地提供新冠疫苗接種的地點接種所需劑量的疫苗，以在「臨時疫苗通行證」失效後繼續符合「疫苗通行證」要求。



▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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一名小紅書博主發布名為「8.18深圳到香港 沒打針也可以到處去」的貼文，貼文指「沒打疫苗的深圳人到香港 不用隔離 可以正常出入公共場所」，她更表示自己未曾接種疫苗，亦沒有內地發出的豁免證明書，只指「（抵港）第二天到離家最近的郵局辦理了臨時疫苗通行證 安心出行就會自動生成藍碼 有效期是180天 意思就是在這個期限內可以正常到所有的公共場所也可以堂食」。

而貼文底部標記「回港易」、「來港易」等標籤，博主亦在回覆留言時指，自己是拿港澳通行證辦理「回港易」或「來港易」。貼文近日在網上廣泛流傳，並引來網民熱議。

記者翻查記錄，​​政府早前曾發新聞稿公布，符合「回港易」或「來港易」計劃所有指明條件的人士，按有關計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港時可獲豁免強制檢疫，主要是指來自內地或澳門的合資格人士。

經「來港易」、「回港易」計劃回港 可去指定郵局辦「臨時疫苗通行證」

政府當時列明，上述相關人士即使未接種本港要求的相應劑量疫苗，於2022年5月1日起入境後，可獲發一個由抵港日期起計180日，即六個月內有效的臨時疫苗通行證二維碼，其間抵港人士可攜帶或出示臨時疫苗通行證，入疫苗通行證指明處所。而相關人士可到18間指定的郵政局申報其入境資料以獲取「臨時疫苗通行證」。

不過，政府當時在新聞稿亦有提醒，有關人士須在臨時疫苗通行證有效期內，盡早按疫苗通行證不同階段的要求，在本地提供新冠疫苗接種的地點接種所需劑量的疫苗，即在臨時疫苗通行證失效後，可繼續符合疫苗通行證要求。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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對於港府允許內地或澳門來港人士，享有180日豁免打針的寬限期，呼吸系統專科醫生梁子超表示，不同地方有不同的抗疫防控政策，內地主要以動態清零方式減低感染風險，並沒有廣泛使用疫苗護照。

他指出，香港難以做到動態清零，逼於無奈需要採用疫苗通行證的半強迫措施，驅使市民尤其是高危人士接種疫苗，相信港府豁免措施是根據該地實際疫情發展及當地政策作出調整。

梁子超：內地發病風險遠低於香港 料不影響本港醫療體系

梁又指，內地每日約有千宗個案，但對於14億人口來説，感染及發病風險仍然遠低於香港。加上現時內地來港人士以過境旅客為主，停留在港的時間較短，相信不會對本港醫療體系構成特別大壓力。

梁子超又直言，正如內地亦會給予一定配額讓港人回內地，如果入境旅客如對本港疫情無構成重大威脅，不應強制附加要求，阻礙兩地人民往來。

梁子超表示，內地每日約有千宗個案，但對於14億人口來説，感染及發病風險仍然遠低於香港。加上現時內地來港人士以過境旅客為主，停留在港的時間較短，相信不會對本港醫療體系構成特別大壓力。（資料圖片）

市民如需查詢抵港人士「臨時疫苗通行證」安排，可參閲政府網頁，https://www.info.gov.hk/gia/general/202205/04/P2022050400716.htm?fontSize=1及https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_CHI.pdf。