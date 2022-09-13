葉劉淑儀：對外開放機會高過與內地通關　按數據制定有利政策

行政會議非官守議員召集人、立法會議員暨新民黨主席葉劉淑儀今日（13日）出席論壇時談及通關議題，強調當局根據數據制定防疫政策，雖然近日感染數字稍有回落，但恐怕會出現反彈，故現階段無法訂立政策路線圖。不過她表示，11月將舉辦國際金融峰會及國際七人欖球賽等活動，認為本港與國際通關的機會比與內地大。



憂疫情反彈 未能制定防疫政策路線圖

香港大學中國制度研究中心論壇今日舉行，探討香港的未來發展和經濟機遇，葉劉淑儀主講時提到通關，指本港輸入個案少，加上感染變種病毒株患者佔七成，可見疫情或快見頂，不過政府非常擔心疫情反彈，因此現在未能制訂明確路線圖。她強調，政府明白商界的憂慮，11月將舉辦國際金融峰會及國際七人欖球賽，相信屆時香港與國際通關的機會，比與內地恢復往來的可能性高。

葉劉淑儀說，政府根據數據制定對外開放政策，近日感染及入院數字雖有回落，但須考慮是否與節日相關。她知道各行各業都盼早日通關，強調政府已為逆向隔離作準備，會根據數據制定有利政策。

人才流失原因多 倡優先處理人口老化、生育率低

至於全球人才競爭方面，葉劉淑儀指，香港數十年來不斷有人移民，也有人回來，認為人才流失的原因很多，例如教育及置業成本高、外國大開門戶招徠香港大學生等，而特首李家超早前明言會「搶人才」，相信下個月的《施政報告》會有所宣布。

她說，香港「背靠祖國、聯通世界」是其他地方沒有的地理優勢，建議政府優先解決人口老化及生育率低問題，持續和進取地吸納國際人才。她又相信，未來新田科技城建好後，可更易吸引內地科研人員來港，指若香港流失本地大學生，會向內地以至全世界的人才打開大門。