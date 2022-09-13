通關︱李家超赴國慶酒會　工商界促對外開放0+7：真正聯通中外

香港工商界慶祝國慶大會今日（13日）舉行，多名政府官員及政商界人士出席，包括特首李家超、全國政協副主席梁振英、政務司司長陳國基等。

多名商會代表當面反映通關訴求，香港中華總商會會長袁武發言時提到，期待本港盡快與內地和海外恢復正常通關，讓香港聯繫內地與國際的功能得以全面及有效發揮。香港中華廠商聯合會會長史立德表示，商界希望爭取「0+7」檢疫，若香港對外開放，可提供數據給內地參考。



史立德促「0+7」檢疫

史立德接受訪問時指，若能如外國般實行「零隔離」政策當然最完美，但本港與內地經濟往來非常重要，需要尊重及顧及內地取向，因此希望爭取「0+7」檢疫安排。他說，本港人口較少，一旦爆發疫情都在控制之內。若對外開放，可提供有關模式的數據供內地參考，而內地人口龐大，若爆發疫情對14億人影響深遠。

史立德指，難言「通關」對本港競爭力影響有多大，但預計被競爭對手搶走的生意，難在在短時間內重返本港：「如果人哋開放，你唔開放，始終削弱咗自己競爭力，加上競爭對手搶走你生意，你辛辛苦苦耕耘返嚟嘅嘢，走咗去人哋度，返轉頭要一段時間。」

袁武表示，國家主席習近平在「七一」講話中，提出四個必要和四點希望，為香港未來指明發展方向，工商界對香港長期繁榮穩定充滿信心，對中央的關懷和照顧感到十分窩心。他指，習近平提到中央全力支持香港維護自由開放的營商環境，拓展暢通便捷的國際聯繫，對鞏固香港的獨特地位和優勢、增強發展動能、提升競爭力有重大意義。

李家超：施政報告提增發展動能措施

李家超致辭時表示，現時每日都密鑼緊鼓地籌備下月發表的《施政報告》，正在收集工商界意見，將在《施政報告》提出增加香港發展動能的方向和措施。他指出，政府會以創新推動經濟發展，推動香港成為國際創科中心，並發展香港為中外文化藝術交流中心，加強香港作為國際藝術品交易中心的地位，讓藝術文化和創意產業為經濟帶來新動態，希望工商界用他們的努力付出，寫下一個個成功香港故事。

他提到企業家奮鬥成功的故事，是香港向國際社會說好中國故事的重要素材，認為香港故事除了昔日光輝外，更需要工商界與政府打開香港蓬勃發展的新篇章。