政圈風聲︱立法會補選各路人馬覬覦　「政二代」有意參戰

4名立法會議員「轉跑道」加入政府，令新議會出現4個空缺，政府至今未公布何時補選。政圈早前傳出補選非優先處理項目，可能要「拖一拖」，但各路人馬已摩拳擦掌準備出戰，目前至少有10人有意爭奪，當中一名「政二代」去馬機會較高。



政界傳10多人有意參加補選

張國鈞、麥美娟、孫東等4人加入熱廚房，令選委界有4席懸空。選委界選舉相對簡單，只需由1,400多名選委投票，惟政府一直未公布何時補選，亦有傳內地方面不太著緊，未必會在12月舉行。

雖然日子未定，但有政界人士指，各方已經準備好名單，潛在參選人達10多個，其中政界傳出新界青年聯會執委會主席譚鎮國有較大機會「跑出」。譚鎮國是全國政協常委譚錦球之子，譚氏近年出錢出力支援慈善活動，包括成立「義工聯盟」、「香港各界扶貧促進會」，頗受有關方面器重。

現年34歲的譚鎮國，是近年東華三院最年輕主席，退任後有意在政壇進一步發展。據聞，原本譚鎮國去年底已打算報名參選，惟最後因個人事務煞停。

立法會補選日期未定。（資料圖片/盧翊銘攝）

港區人大選舉12月舉行

至於補選日期，有政界人士估計，特區政府目前集中處理數個項目，除了應對疫情、通關、11月的兩項大型國際盛事之外，亦要集中精力撰寫10月發表的《施政報告》，相對地，立法會補選不會是最優先處理的事務。

另一邊廂，港區全國人大代表選舉將於12月中舉行，有指可能在18日前後，全國人大常委譚耀宗向《香港01》表示，人大選舉具體日子由人大常委會秘書長楊振武拍板，由於對方正在出訪，因此要稍後才會正式公布日子。他指，現階段不確定是否12月18日舉行選舉，但過往慣例而言，較少在星期日舉行。