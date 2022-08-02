立法會補選︱工聯會積極考慮派人出戰 吳秋北擬角逐連任人代
撰文：冼茗慧
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港區全國人大代表、立法會議員吳秋北表示，正積極考慮角逐連任人代，他所屬的工聯會也考慮派人參與立法會補選及人大選舉，詳情稍後公布。吳秋北又指，由於人大選舉與立法會選委界議席補選的選民基礎基本上一樣，認為把兩個選舉安排在同一日舉行，不失為一個好方法。
政府正研究推出「紅黃碼」，配合放寬海外入境檢疫安排。吳秋北指，現時疫情嚴峻，支持推出「紅黃碼」，以便有效控制疫情。
早前4名立法會議員「轉跑道」加入李家超政府，令上任半年的新立法會出現空缺，全部來自選委界別，政府至今未公布何時補選。
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