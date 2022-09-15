MIRROR演唱會︱新思維去信特首辦問會否立法會交代　獲1823回覆

新思維主席、立法會議員狄志遠，以及副主席黃俊瑯，周二（13日）去信特首辦，查詢MIRROR演唱會意外調查時間表，以及相關部門會否到立法會交代階段性調查結果，並另寄一份電郵到文化體育及旅遊局。



新思維今日（15日）收到電郵回覆，不過郵件是從特首辦或文體旅局發出，而是由「1823客戶服務主任」代為回覆。



新思維周二向特首辦發信，電郵另寄一份給文化體育及旅遊局，查詢有關MIRROR演唱會意外調查的四項事情，包括會否有調查時間表，會否主動向公眾或到立法會交代階段性調查結果，追問主辦機構有否在政府聯絡後證明已經改善，以及紅館是否要承擔監管不善的責任。

康文者電郵由1823代收 並轉交康文署跟進

黃俊瑯今日展示電郵回覆，指寄往文體旅局的電郵已經轉發至康樂及文化事務署，而該轉至康文署的電郵已經交由1823代為接收。1823客戶服務主任回覆，指已經將個案轉交康文署跟進，並會盡快回覆跟進結果。

對於由1823回覆，黃俊瑯指估不到政策局在這個時候已經「玩程序彈嚟彈去唔想覆」，問「1823解決到咩問題？點解問責官員唔覆？」