MIRROR演唱會｜楊潤雄：警調查需時較長　康文署研修改租場條款

MIRROR演唱會大型屏幕墮下意外發生逾月，至今未有最終調查報告。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（10日）表示，康文署所成立的工作小組正審視如何在場地管理上防範意外，並正與業界討論日後如何避免同類事故，相信所有製作公司都不想有意外。他希望能在最終報告中提出建議，加強保障表演者，包括如何修訂租場條款等。



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楊潤雄指，警方正嚴謹調查及蒐證，檢視事件是否涉及刑事，但調查時間相對較長；而勞工處則會檢視如何確保職業安全。他稱，現時當局大致上知道事故原因，有些細節可再深入調查，但大概可歸納為物料質素問題、是否跟足程序進行、以及水平是否足夠等。

他提到，康文署在事故後，限制轄下表演場地使用懸吊鋼索等短期措施，暫時仍繼續維持。