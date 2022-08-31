MIRROR演唱會｜促政府交初步報告　新思維：立法會應以特權法徹查

本地男子組合Mirror上月底於紅磡體育館舉行的演唱會，期間發生驚人意外，導致其中一名舞者李啟言（阿Mo）至今仍情況危殆。事故發生超過一個月，當局仍未公開交代事件。



事故發生初時，立法會民政事務委員會主席鄭泳舜曾公開表明，期望於8月內可就事件召開特別會議，惟暫時仍未有委員會任何討論消息和結果。



新思維發言人黃俊瑯今日（31日）發公開信，指該事故涉及社會利益及市民關注的議題，要求相關機構主動交代情況，否則立法會應引用權力及特權條例徹查事件。



新思維在信中表示，對於鄭泳舜未能履行在8月內召開特別會議的承諾，加上暫未見他有任何行動向政府當局施壓，感到極度失望。新思維認為，該事故牽涉重大公眾利益，亦涉及未來表演者及觀眾的安全情況，事件必須在公平透明的情況下讓公眾了解情況。

新思維促請政府立法會相關事務委員會在一周內召開會議，要求相關部門盡快向公眾公布及解釋事情調查進度及情況，並有初步報告給市民參考。若調查結果得不到公眾滿意，立法會應立即引用權力及特權條例，傳召有關部門及機構負責人等到立法會進行聆訊。新思維又提出，要通過立法會平台總結甚麼部門及機構應對意外負責，同時亦要杜絕相關意外在未來發生。